Jonrón de 3 carreras de Dingler y buena apertura de Montero guían a Tigres 5-1 ante Rangers

Dillon Dingler conectó un jonrón de tres carreras, el venezolano Keider Montero lanzó hasta la séptima entrada y los Tigres de Detroit vencieron la noche del sábado por 5-1 a los Rangers de Texas.

El sexto cuadrangular de la temporada de Dingler fue un batazo de 443 pies hacia el jardín izquierdo en la primera entrada ante Kumar Rocker (1-2). Kevin McGonigle y el venezolano Gleyber Torres aportaron cada uno sencillos productores en la segunda para los Tigres.

Montero (2-2) trabajó 6 2/3 entradas y necesitó apenas 85 lanzamientos en su apertura más larga de esta temporada. Permitió el jonrón de Jake Burger en la cuarta, entre cinco imparables; dio dos bases por bolas y ponchó a dos.

Drew Anderson consiguió los últimos siete outs.

Rocker terminó su labor después de dos entradas, al permitir cinco carreras con seis hits y realizar 43 lanzamientos en su salida más corta de 2026.

El dominicano Wenceel Pérez y McGonigle se robaron bases ante Rocker en la segunda. Pérez se estafó otra almohadilla en la octava, y los Tigres se robaron cuatro bases en un juego por primera vez desde el 28 de mayo de 2023.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes