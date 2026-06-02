Estadios del Mundial 2026: todas las sedes que albergarán el torneo este verano

La Copa del Mundo comenzará la próxima semana y se jugará en 16 estadios distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México.

Aquí, Press Association repasa las sedes que recibirán los 104 partidos del torneo este verano.

Estados Unidos

Atlanta: Estadio Mercedes-Benz

open image in gallery El estadio Mercedes-Benz de Atlanta ( Getty )

Capacidad: 75.000 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

Información: El estadio, casa de los Atlanta Falcons de la NFL, albergará los dos primeros partidos de la vigente campeona de Europa, España. Además, será la sede del partido de dieciseisavos de final de Inglaterra si termina en el primer lugar del Grupo L.

Boston: Estadio Gillette

open image in gallery Vista desde el interior del Gillette Stadium, en Boston ( Getty )

Capacidad: 65.000 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final.

Información: El estadio de los New England Patriots tendrá una fuerte presencia británica durante la fase de grupos. Escocia disputará aquí sus dos primeros partidos en Foxborough, mientras que el segundo encuentro de Inglaterra, ante Ghana, también se jugará en este recinto.

Dallas: Estadio AT&T

open image in gallery Interior del AT&T Stadium de Dallas ( Getty )

Capacidad: 94.000 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y una semifinal.

Información: Inglaterra comenzará aquí su participación en el torneo frente a Croacia el 17 de junio. El estadio cuenta con techo retráctil, un elemento que podría resultar clave ante las altas temperaturas de Texas. Además, es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

Houston: Estadio NRG

open image in gallery Dos equipos que debutan en la Copa del Mundo jugarán en el NRG Stadium ( Getty )

Capacidad: 72.000 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

Información: Dos selecciones debutantes en una Copa del Mundo, Curazao y Uzbekistán, se enfrentarán en este estadio, casa de los Houston Texans de la NFL.

Kansas City: Estadio Arrowhead

open image in gallery Vista panorámica del Arrowhead Stadium de Kansas City ( Getty )

Capacidad: 73.000 espectadores

Partidos: cuatro de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final.

Información: La vigente campeona, Argentina, comenzará la defensa de su título aquí frente a Argelia el 16 de junio, en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Los Ángeles: Estadio SoFi

open image in gallery El SoFi Stadium es el estadio más nuevo entre las sedes del Mundial ( Getty )

Capacidad: 70.000 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos, dos de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final.

Información: Es el estadio más nuevo que albergará partidos de esta Copa del Mundo, ya que fue inaugurado en septiembre de 2020. Estados Unidos debutará aquí frente a Paraguay el 12 de junio.

Miami: Estadio Hard Rock

open image in gallery El Hard Rock Stadium de Miami será sede de siete partidos del Mundial ( Getty/iStock )

Capacidad: 65.000 espectadores

Partidos: cuatro de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de cuartos de final.

Información: Este estadio albergará dos de los partidos más esperados de la fase de grupos: Escocia ante Brasil, el 24 de junio, y Portugal frente a Colombia, el 27 de junio. Habitualmente, es la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

Nueva York/Nueva Jersey: Estadio MetLife

open image in gallery La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium ( Getty )

Capacidad: 82.500 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final, uno de octavos de final y la final.

Información: Todas las miradas estarán puestas en East Rutherford, sede de la final del 19 de julio. Antes de ese partido, el estadio albergará el debut de Brasil ante Marruecos el 13 de junio y el último encuentro de Inglaterra en la fase de grupos frente a Panamá, el 27 de junio.

Filadelfia: Campo Financiero Lincoln

open image in gallery Vista desde el interior del Lincoln Financial Field, en Filadelfia ( Getty )

Capacidad: 69.000 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos y uno de octavos de final.

Información: El estadio de los Philadelphia Eagles albergará un partido de cada una de las selecciones campeonas del mundo Brasil y Francia, además de recibir a Croacia, subcampeona del Mundial de 2018.

San Francisco/Área de la Bahía: Estadio Levi's

open image in gallery Estados Unidos podría disputar su primer duelo de eliminación directa en el Levi’s Stadium ( Getty )

Capacidad: 71.000 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Información: Otro estadio de la NFL se suma a la lista: esta vez, la casa de los San Francisco 49ers. Estados Unidos disputará aquí su primer partido de eliminación directa si consigue superar una fase de grupos que se perfila complicada.

Seattle: Campo Lumen

open image in gallery Lumen Field es el estadio de los Seattle Seahawks, ganadores del Super Bowl 2026 ( Getty )

Capacidad: 69.000 espectadores

Partidos: cuatro de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

Información: Casa de los Seattle Seahawks, campeones del Super Bowl 2026, este estadio albergará el segundo partido de Estados Unidos en la fase de grupos, cuando enfrente a Australia.

Canadá

Toronto: BMO Field

open image in gallery Vista desde el interior del BMO Field, en Toronto ( Getty )

Capacidad: 45.000 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Información: Este estadio es la casa del Toronto FC, equipo de la Major League Soccer, y habitualmente también recibe partidos de las selecciones de Canadá de fútbol y rugby.

Vancouver: BC Place

open image in gallery Ubicado en el corazón de Vancouver, el BC Place será una de las sedes ( Reuters )

Capacidad: 48.821 espectadores

Partidos: cinco de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

Información: Canadá disputará aquí sus dos últimos partidos de la fase de grupos y también podría jugar sus dos primeros encuentros de eliminación directa si termina como líder de su grupo. El estadio es la casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS.

México

Guadalajara: Estadio Akron

open image in gallery Vista panorámica del Estadio Akron de Guadalajara ( Getty )

Capacidad: 48.000 espectadores

Partidos: cuatro de fase de grupos.

Información: Este estadio albergará el segundo partido de México en la fase de grupos, frente a Corea del Sur, y además es la casa de Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más grandes de la Liga MX.

Ciudad de México: Estadio Banorte

open image in gallery A nivel mundial, el Estadio Banorte es mejor conocido como el Azteca ( Getty )

Capacidad: 83.000 espectadores

Partidos: tres de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

Información: Conocido mundialmente como el Estadio Azteca, este recinto hará historia al albergar por tercera vez un partido inaugural de una Copa del Mundo. El encuentro se disputará el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica.

Además, si México e Inglaterra terminan como líderes de sus respectivos grupos y avanzan de ronda, podrían enfrentarse aquí en los octavos de final, el 5 de julio.

Monterrey: BBVA Bancomer Stadium

open image in gallery Países Bajos podría jugar la fase eliminatoria en el Estadio BBVA Bancomer de Monterrey ( Getty )

Capacidad: 53.500 espectadores

Partidos: tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Información: Casa de Monterrey, equipo de la Liga MX, este estadio podría recibir a Países Bajos, selección que ha sido subcampeona del mundo en dos ocasiones, en los dieciseisavos de final, si termina como líder del Grupo F.

Traducción de Leticia Zampedri