Boca ante Argentinos bajo la marca de Maradona por cuartos de final de torneo Clausura de Argentina

Boca Juniors estará obligado a elevar la vara de su rendimiento para superar a Argentinos Juniors, un rival elogiado por cuidar las formas del juego y que tiene al sobrino nieto de la leyenda Diego Maradona como máxima figura, el domingo por los cuartos de final del torneo Clausura de Argentina.

Los boquenses cerraron en gran forma la fase regular del certamen y superaron 2-0 a Talleres en los octavos de final, perfilándose como uno de los favoritos para ganar el título.

Pero el domingo se toparán en el estadio La Bombonera con un equipo que bajo la conducción de Nicolás Diez ha cosechado elogios por su buen trato de la pelota y juego de asociación. Su líder futbolístico es Hernán López Muñoz, hasta ahora el único integrante de la familia de Maradona que ha heredado algo de la clase de su famoso tío abuelo.

Maradona, fallecido en 2020, se formó en Argentinos Juniors y luego fue transferido a Boca Juniors, donde se volvió ídolo, antes de continuar su carrera en Europa.

“Entienden a lo que juegan”, destacó el técnico de Boca, Claudio Úbeda, sobre su rival. El estratega, no obstante, sabe que el peso del partido estará en sus dirigidos. “Al ponerse la camiseta de Boca la responsabilidad la tienen siempre y conviven a diario con esa obligación de jugar en este equipo que siempre tiene que ser protagonista, lo tienen bien en claro”.

Mientras en Boca se perfila el mismo equipo que le ganó a Talleres, Argentinos sufrió la lesión de su arquero Gonzalo Siri en el triunfo 2-0 de visitante a Vélez Sarsfield en los octavos de final.

Como Sergio Romero, el otro arquero, está desgarrado, el Bicho podría recurrir al juvenil Agustín Mangiaut, quien aún no debutó en primera división.

En otro duelo, Estudiantes visitará el sábado a Central Córdoba en un duelo marcado por el conflicto que mantiene el presidente del "Pincha", Juan Sebastián Verón, con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por negarse a reconocer a Rosario Central como campeón de la Liga 2025, un título ideado recién para reconocer al club que más puntos suma durante el año, pese a que la temporada todavía está en marcha.

En sus redes sociales, Estudiantes denunció que la medida no se sometió a votación, como determinan los reglamentos.

Posteriormente, los jugadores de Estudiantes le dieron las espaldas al flamante campeón en el tradicional pasillo cuando se enfrentaron el domingo por los octavos de final de la liga, un gesto sin antecedentes en el fútbol argentino. El Pincha finalmente se impuso 1-0 y se clasificó a los cuartos de final.

La AFA castigó a los 11 titulares de Estudiantes que participaron en el desagravio con dos partidos de suspensión, castigo que deberán cumplir en el torneo Apertura 2026. También impuso una suspensión de seis partidos. Además, Verón quedó inhabilitado por seis meses para ejercer cualquier actividad futbolística.

Central Córdoba es liderado por Pablo Toviggino, tesorero de AFA y mano derecha de su presidente Claudio Tapia. En medio de la pelea Verón-AFA, Toviggino publicó un sugerente mensaje en sus redes sociales advirtiendo a Verón que su rebeldía puede costarle caro a Estudiantes.

“Nos amenazaron, así que tranquilamente pueden ir por más. Hay que estar atentos y preparados”, dijo Verón el viernes en una entrevista al canal La Nación.

La ronda de cuartos continuará el lunes con Barracas Central midiéndose contra Gimnasia La Plata y Racing Club recibirá a Tigre.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir el empate, se ejecutarán una serie de tiros desde el punto penal.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes