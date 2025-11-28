Argentina: Estudiantes y Verón reciben suspensiones por dar la espalda a Rosario Central

La Asociación del Fútbol Argentino suspendió el jueves por dos partidos a los jugadores de Estudiantes de La Plata que le dieron la espalda a Rosario Central en el pasillo de campeones previo a un partido por los octavos de final del torneo Clausura.

El Tribunal de Disciplina de la AFA anunció el castigo a todos los integrantes del once titular que participaron en el gesto de protesta por la controvertida decisión de las autoridades del fútbol argentino de otorgarle a Central un nuevo trofeo creado con la temporada ya en marcha.

La sanción de dos fechas se deberá cumplir en el primer torneo de 2026, por lo que los jugadores, entre ellos el arquero uruguayo Fernando Muslera y el delantero colombiano Edwuin Cetré, podrán actuar contra Central Córdoba el sábado por los cuartos de final del Clausura.

El panel disciplinario también suspendió de toda actividad futbolística por seis meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón.

Otrora volante del Manchester United, Chelsea y Lazio entre otros clubes, además de integrante de la selección argentina en tres mundiales, Verón ha sido un habitual crítico de la AFA y su presidente Claudio Tapia.

Los jugadores de Estudiantes debían cumplir con la orden de la AFA, de formar el tradicional pasillo a los campeones cuando ambos equipos ingresaron al estadio “Gigante de Arroyito” de Rosario el domingo para la disputa del duelo. En cambio, los futbolistas visitantes se pusieron de espaldas al flamante campeón, en un gesto sin antecedentes en el fútbol argentino.

El “Pincha” ganó el partido 1-0 con gol de Cetré.

Estudiantes fue el único equipo que alzó la voz para rechazar la controvertida decisión de AFA de declarar el jueves pasado a Central como campeón de la Liga 2025, un título ideado recién para reconocer al club que más puntos suma durante el año. En sus redes sociales, denunció que la medida no se sometió a votación, como determinan los reglamentos.

Durante los últimos años, AFA bajo la conducción de Tapia se ha caracterizado por los cambios constantes en los formatos en los torneos y en la definición de los ascensos y descensos de categoría. Pero nunca había sucedido que se instaurara un nuevo trofeo con la temporada ya iniciada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes