Problemas ofensivos de Ravens se acentúan ante la débil defensiva de Bengals

Las señales de advertencia estaban presentes cuando Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore tuvieron problemas para acarrear el balón de manera consistente para vencer a los Browns y Jets.

Pero después de que se desplomaron con la defensiva de Cincinnati, que había sido atroz gran parte de la temporada, no se puede negar que los Ravens tienen un problema.

Y Jackson es una parte importante del problema.

"Tenemos que ser mejores", dijo el corredor Derrick Henry después de la derrota del jueves por 32-14 ante los Bengals. "No fuimos el equipo que necesitábamos ser hoy para ganar".

En el partido contra Cincinnati, Baltimore tuvo la menor cantidad de puntos con Jackson jugando desde que los Ravens perdieron 17-10 el juego de campeonato de la AFC contra Kansas City hace dos temporadas. Después de que comenzaron 1-5 este año, Baltimore encadenó cinco victorias consecutivas. El regreso de Jackson de una lesión muscular ayudó, pero después de una sólida actuación en la Semana 9 contra Miami, no se ha visto su versión de calibre MVP.

En sus últimos cuatro juegos, Jackson ha completado solo el 56% de sus pases, promediando 7,0 yardas por intento, con un touchdown, tres intercepciones y diez capturas, lo que le da un índice de pasador de 69,7. El jueves, perdió dos balones y fue interceptado una vez.

Jackson ha lidiado con lesiones en la rodilla, el tobillo y el dedo del pie desde que regresó de sus problemas en el tendón de la corva, y de hecho el jueves se vio más ágil de lo que había estado, pero su precisión en los pases fue inusualmente pobre en ocasiones, y las pérdidas de balón fueron devastadoras. La línea ofensiva de Baltimore no ha inspirado mucha confianza esta temporada, y la combinación de eso y la repentina inestabilidad de Jackson en el bolsillo hizo que el juego por aire fuera inestable.

En un par de ocasiones, cuando los Ravens lograron una gran jugada, terminó mal. La larga recepción y carrera de Isaiah Likely casi resultó en un touchdown, pero perdió el balón justo antes de la línea de gol y Baltimore perdió la posesión. Luego, Jackson conectó con Zay Flowers en un pase profundo para touchdown, solo para que fuera anulado porque Flowers había empujado a un defensor.

"Solo sé que creo y estoy seguro de que vamos a resolverlo", dijo el tackle Ronnie Stanley. "Lo sé, porque me aseguraré de que esta ofensiva funcione como se supone que debe hacerlo".

Qué funciona

Con Joe Burrow de regreso para Cincinnati, esta fue la ofensiva más dura que los Ravens han enfrentado en un tiempo, y aunque la defensa se debilitó un poco en la segunda mitad, mantuvo a Baltimore en el juego hasta entonces. Los Bengals realizaron 80 jugadas ofensivas, pero tuvieron que conformarse con seis goles de campo, logrando uno de seis en la zona de anotación.

Necesita ayuda

Otra semana, otra actuación preocupante de la línea ofensiva. El novato Emery Jones jugó un poco en su debut en la NFL, pero no pareció haber cambiado mucho para lo que ha sido una unidad sorprendentemente problemática para Baltimore.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes