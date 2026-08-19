Bo Nix recibe golpes en un intenso entrenamiento de los Broncos pero se acerca a jugar de nuevo

Bo Nix no tuvo que esperar hasta el partido del viernes ante los Packers de Green Bay para tener una sensación similar a la de un partido, mientras da el paso más grande hasta ahora en su regreso tras dos cirugías de tobillo.

El mariscal de campo de los Broncos de Denver recibió algunos golpes en una práctica animada con equipo completo el martes. Su bolsa de protección colapsó en una ocasión. Nik Bonitto, Jonathon Cooper y Malcolm Roach estaban justo encima de él, y terminó en el suelo.

Nix se levantó del césped y lanzó el balón en dirección a Bonitto y Roach. Un par de jugadas después, el tackle derecho Mike McGlinchey estaba en medio de un forcejeo, mientras los jugadores apartaban a sus compañeros de una pila de cuerpos.

“Me encanta”, comentó Nix sobre la rudeza. “Así es el fútbol americano y me está preparando para los partidos que vienen, y ha sido una práctica ruda, disputada por gente dura. Así que se puso intenso y lo estábamos disfrutando mucho. Y a veces, en los días pesados del verano, la práctica se hace larga y la intensidad se dispara”.

Los ánimos suelen encenderse a estas alturas del verano, pero a los entrenadores de Denver no les gustó que la competitividad siguiera rebasando ciertos límites.

“Obviamente, no se puede cruzar la línea. Eso va contra las reglas”, manifestó el coordinador defensivo Vance Joseph. “Así que, práctica, partidos, cuando jugamos nuestro estilo de fútbol americano, es agresivo, hacia delante. Pero nunca podemos excedernos y perjudicar a nuestro equipo... Bo es nuestro mariscal de campo y no queremos a nadie cerca de Bo.

El coordinador ofensivo Davis Webb señaló: “sí, va a pasar, simplemente no podemos rebasar el límite”.

Sean "Payton dijo eso y estoy de acuerdo. Me alegra que tengamos intensidad y me encanta la competencia aquí afuera. Ha sido increíble ver al ataque y a la defensiva ganar algunos tramos y ganar algunas jugadas. Pero no podemos cruzar la línea, y eso es tanto ofensiva como defensiva. No es sólo una persona, un grupo de posiciones; todos incidimos en eso”.

Y sin duda iban a escuchar sobre el tema más tarde dentro de la sede del equipo.

“Así que vamos a encargarnos de eso y asegurarnos de que entendamos que somos los Broncos de Denver, no ofensiva contra defensiva”, expresó Webb.

Nix se prepara para su primera acción en vivo contra otro equipo desde que se fracturó el tobillo derecho en la victoria en tiempo extra de Denver contra los Bills de Buffalo en la ronda divisional de la Conferencia Americana el 17 de enero. Se perdió la derrota de los Broncos ante Nueva Inglaterra en la final de la Americana una semana después, lo que puso un amargo final a una temporada con foja de 15-4.

“Estoy muy emocionado”, dijo Nix, quien vio a Jarrett Stidham y Sam Ehlinger repartirse las jugadas en la victoria de los Broncos en Atlanta por 27-7 en su debut de pretemporada la semana pasada.

Payton cedió esta temporada las funciones de cantar las jugadas ofensivas a Webb, quien ha dirigido dos partidos de pretemporada en su corta carrera como entrenador, y Nix no participó en ninguno de ellos.

“Así que esta será la primera vez en un partido con él en mi casco”, comentó Nix. “Y creo que será divertido”.

Nix tuvo un campamento de entrenamiento sólido, impulsándose con el pie de apoyo para dar potencia a los pases sin problema, pero Jaylen Waddle, adquirido en el receso, se perdió una semana por una lesión en la parte inferior del cuerpo y apenas regresó a entrenar esta semana, así que todavía están trabajando en su química incipiente.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes