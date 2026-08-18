Ohtani pega 2 jonrones y los Dodgers vencen 11-5 a los Rockies en Coors Field

Shohei Ohtani conectó dos jonrones para ayudar a encender una ofensiva de los Dodgers que atravesaba un bache, Blake Snell ponchó a cinco en seis entradas y Los Ángeles venció 11-5 a los Rockies de Colorado la noche del lunes.

Max Muncy añadió un cuadrangular de tres carreras, y los Dodgers encontraron la manera perfecta de salir de su reciente mala racha: jugar en el Coors Field, favorable para los bateadores. Llegaron al lunes con un promedio de 3,4 carreras por juego en un tramo en el que perdieron 11 de 16.

Las 11 carreras fueron la mayor cantidad para Los Ángeles desde una victoria 12-7 sobre San Diego el 2 de julio.

Snell (1-1) permitió dos imparables y una carrera en su segunda apertura desde que regresó de una cirugía en el codo que lo dejó fuera de acción durante tres meses. El zurdo extendió a 27 su racha de entradas sin permitir carrera contra los Rockies antes de ceder una en la tercera. Colorado anotó gracias a tres bases por bolas y una jugada de selección.

Ohtani ahora ha conectado de hit en 21 juegos consecutivos en el Coors Field. Durante la racha, suma nueve jonrones y 24 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .413.

Tomoyuki Sugano (12-6) trabajó cinco entradas y permitió seis carreras. El derecho sigue teniendo dificultades contra su compatriota Ohtani, quien se fue de 2-3 ante Sugano con un jonrón. Ahora está de 7-11 con cuatro jonrones cuando enfrenta a Sugano.

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