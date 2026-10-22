Bo Nix admite un obstáculo mental tras la cirugía de tobillo mientras Denver busca mejorar

Bo Nix dice que su tobillo está bien. La verdadera batalla ahora está en su cabeza.

El quarterback de tercer año de los Broncos de Denver reconoce que hay un obstáculo mental que debe superar en lo que respecta a su tobillo derecho, reparado quirúrgicamente, lo que ofrece un vistazo al bache de toda la temporada en el que ha estado atrapado.

“Mentiría si dijera que no”, respondió Nix cuando le preguntaron si hay un aspecto mental involucrado en su recuperación. “Creo que eso es lo que pasa. Creo que vuelves y cada día es un progreso. No es que necesariamente esté haciendo tratamiento de fisioterapia, pero estoy ahí afuera en el campo de práctica, repetición tras repetición, tratando de volver a estar en súper buena forma para que mis acarreos aumenten, para estar listo cuando me toque y cuando pueda correr”.

Eso es lo más franco que ha sido Nix sobre su salud y su rendimiento.

“No tengo miedo”, afirmó Nix mientras los Broncos (4-2) se preparaban para su viaje a Arizona (2-4) el domingo. “No me preocupa lo físico. Simplemente creo que hay algo en este deporte. Creo que todos los jugadores, cuando regresan de una lesión, lo hacen un día a la vez. Creo que eso es parte del juego. Es parte del proceso. Me operaron probablemente hace seis meses. Toma un tiempo para que las cosas vuelvan a activarse por completo".

“Confío en mí. Sé que voy a volver y seré exactamente lo que era, si no mejor”.

Nix ha estado lejos de ser el mismo jugador que era antes de fracturarse el tobillo derecho en el tiempo extra de la victoria de Denver en playoffs sobre los Bills de Buffalo en enero, lo que provocó que se perdiera el campeonato de la AFC. El suplente Jarrett Stidham jugó mal en una derrota 10-7 en casa ante Nueva Inglaterra en medio de una tormenta de nieve.

El entrenador Sean Payton dijo el lunes que sentar a Nix en la banca no es la respuesta, e insistió en que el desempeño del quarterback no es el único problema de una ofensiva que está teniendo dificultades para correr el balón y convertir en terceros downs para mantenerse en el campo.

Payton retomó la responsabilidad de cantar las jugadas ofensivas, quitándosela al nuevo coordinador ofensivo Davis Webb después de cuatro partidos, pero el juego de Nix se ha mantenido estancado o incluso ha empeorado, ya que sigue derivando hacia su derecha y saliendo de bolsas limpias antes de que los receptores lleguen al punto más alto de sus trayectorias campo abajo.

Hace un par de semanas, Nix dijo que estaba lanzando más pases de descarga en lugar de asegurar el balón y correr él mismo porque se sentía más cómodo ahora que está en el Año 3 del sistema de Payton.

Eso ha anulado sus cualidades de doble amenaza y las defensas ni siquiera se molestan en tomar en cuenta su capacidad para correr, y en su lugar saturan las líneas de pase.

Después de correr para un total combinado de 786 yardas y nueve touchdowns en sus dos primeras temporadas en la NFL, y de promediar 4,7 yardas por acarreo como novato y 4,3 yardas la temporada pasada, el juego terrestre de Nix es casi inexistente.

Hasta ahora ha corrido apenas 22 veces para 37 yardas, un promedio de menos de 1,7 yardas por acarreo.

Sus números por aire también han bajado. Tras promediar 222,1 yardas por partido en pases en su temporada de novato, Nix promedió 231,2 yardas el año pasado. Este año, esa cifra es de 174,8 yardas.

Payton dijo que Nix no es el único que carga con la culpa por la falta de aire de la ofensiva de Denver y, desde luego, no es el único que tiene que arreglar las cosas.

“Les compartí esto y lo diré otra vez: tengo que ser mejor” al diseñar y cantar las jugadas, expresó Payton. “Cada partido adquiere una sensación o un estilo diferente, si se quiere. En conjunto, creo que su desempeño será un subproducto de que todos hagamos mejor nuestro trabajo”.

Nix valora que su entrenador lo respalde.

“Ha sido un líder realmente bueno en este momento. Necesitamos eso”, comentó Nix. “Creo que vuelve a nosotros. Tengo que jugar mejor. Tenemos que jugar mejor. La ofensiva tiene que jugar mejor”.

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