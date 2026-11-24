Los Chiefs de Kansas City podrían haber tomado dos rumbos después de perder en Seattle y Denver en semanas consecutivas.

Uno era el camino que siguieron la temporada pasada, cuando un equipo acostumbrado a jugar en enero y febrero quedó eliminado en diciembre.

Eligieron el otro, el que Patrick Mahomes y compañía han seguido durante la mayor parte de los ocho años previos.

Aplastaron a los Jets, vapulearon a los Falcons y pasaron por encima de los Cardinals el domingo, al ganar esos tres partidos por un promedio de 24 puntos. La racha regresó a Kansas City a la cima del Oeste de la AFC y, quizá más importante, a la pelea por el puesto número 1 de la Conferencia Americana, mientras encaran un tramo de cinco partidos que incluye tres encuentros contra otros líderes divisionales.

“Creo que después del partido en Seattle, los muchachos asumieron por su cuenta el compromiso de mejorar cada vez más, y lo hemos hecho. Obviamente hemos ganado algunos partidos aquí, pero ahora la cuestión es cómo podemos seguir teniendo aún más éxito y hacer todavía más", comentó Mahomes.

“Así que estoy entusiasmado por el resto de la temporada. Pero todo empieza el jueves por la noche”, añadió.

Ahí es cuando los Chiefs visitan a Buffalo en la más reciente edición de una de las mejores rivalidades actuales de la NFL. Los equipos se han enfrentado nueve veces desde enero de 2021, incluidos dos partidos de playoffs divisionales y dos finales de la AFC. Kansas City tiene marca de 4-0 en esos duelos de postemporada.

“Es una semana corta. Todos tienen que estar finos”, señaló George Karlaftis, ala defensiva de los Chiefs.

Cuesta imaginar a los Chiefs estando más afinados en este momento.

Mahomes lanzó para 324 yardas y tres touchdowns en poco más de tres cuartos el domingo. Travis Kelce atrapó seis pases para 74 yardas y dos de las anotaciones. Emmett Johnson corrió para 105 yardas y anotó por cuarto partido consecutivo, supliendo de manera admirable a Kenneth Walker III, quien podría regresar esta semana tras una lesión en la ingle que lo ha dejado fuera los últimos dos partidos.

Mientras tanto, la defensa de los Chiefs limitó a Arizona a 205 yardas —72 de ellas en una serie ofensiva del cuarto periodo que terminó sin puntos al detenerlos en cuarta oportunidad. Mantuvieron a raya a los Falcons y a Bijan Robinson la semana anterior, y controlaron con facilidad a los desdichados Jets la semana previa a esa.

En otras palabras, los Chiefs están exactamente donde quieren estar en la parte más importante de su temporada.

Después de jugar contra los Bills, deben viajar de regreso a través del país para otro duelo de jueves por la noche contra los Rams. Luego van a Cincinnati antes de finalmente volver a casa para partidos consecutivos contra los Patriots y los 49ers.

Cinco semanas que podrían decidir si, dónde y cuándo juegan los Chiefs esta postemporada.

Qué funciona

La integración del receptor abierto Josh Downs en la ofensiva de Kansas City ha sido rápida. Jugó bien en Atlanta apenas días después de su llegada en un canje con Indianápolis, y Downs lo respaldó con cuatro recepciones para 59 yardas contra los Cardinals.

Qué necesita ayuda

Los encargados de elaborar el calendario de la NFL, al menos desde la perspectiva de los Chiefs. Les tocó su semana de descanso en la Semana 5, están a punto de comenzar lo que posiblemente sea el tramo de partidos más duro de la liga esta temporada, y no jugarán otro partido en casa hasta el 21 de diciembre.

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