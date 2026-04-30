Arteta critica el penalti anulado en el Atlético-Arsenal y la UEFA respalda al árbitro

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, lo calificó de “inaceptable” y manifestó que fue un momento que cambió el rumbo de la semifinal de la Liga de Campeones de su equipo contra el Atlético de Madrid.

Mientras tanto, las maniobras del entrenador del Atlético, Diego Simeone, mientras el árbitro Danny Makkelie estudiaba el monitor a pie de campo en el estadio Metropolitano quedaron bajo escrutinio el miércoles.

En un ambiente al rojo vivo y con el marcador igualado 1-1 en Madrid, el colegiado neerlandés optó por anular un penalti señalado en la segunda parte a favor del Arsenal, cuando el suplente Eberechi Eze cayó tras una entrada de David Hancko.

“Toda la secuencia cuenta la historia. Quiero decir, hay un contacto claro”, declaró Arteta a TNT Sports. “A este nivel es completamente inaceptable”.

El partido terminó 1-1 y la vuelta se disputará en el Emirates Stadium del Arsenal la próxima semana.

Arteta afirmó que Makkelie revisó la acción del penalti 13 veces antes de decidir revocar su decisión. Las reglas del fútbol establecen que las decisiones no deben cambiarse a menos que exista un “error claro y manifiesto”.

“Tomas esa decisión, no puedes anular esa decisión cuando tienes que mirarla 13 veces”, añadió Arteta.

La UEFA indicó que el penalti fue invalidado porque no se había cometido falta, pese a que las repeticiones mostraban un contacto claro entre Hancko y Eze.

Los panelistas de TNT Sports Steven Gerrard, Martin Keown y Steve McManaman también discreparon con la decisión de Makkelie de anular el penalti. Pero también señalaron la reacción de Simeone en la banda mientras el árbitro revisaba el video.

“Cuando el árbitro se acerca, antes incluso de haber mirado la pantalla, Simeone ya está encima de él, agitando los brazos”, comentó Gerrard, figura histórica del Liverpool. “Luego está hablándole al oído cuando está en la pantalla. Es una actuación y él es el mejor haciéndolo”.

McManaman, quien jugó para el rival de ciudad del Atlético, el Real Madrid, dijo sobre Simeone: “Su actuación fue terrible y por eso a la gente no le gustan las artes oscuras, no le gusta el Atlético de Madrid”.

Más temprano, Simeone y los jugadores del Atlético se quejaron del penalti señalado en contra de su equipo al final de la primera parte. Viktor Gyökeres adelantó al Arsenal al convertirlo a los 44 minutos. Julián Álvarez empató para el Atlético —también desde el punto de penalti— a los 56.

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