Carlos Alcaraz ve a su hermano Jaime ganar en su debut Sub16 en el Abierto de Madrid

Carlos Alcaraz regresó al Abierto de Madrid el jueves, esta vez como espectador para ver competir a su hermano menor Jaime en un torneo Sub16.

Alcaraz, vigente campeón del Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, estuvo en las gradas de la Pista 7 mientras Jaime Alcaraz derrotaba al también español Pol Mas por 6-3, 6-3.

Otros familiares también estuvieron presentes para ver el debut en el torneo de Jaime, de 14 años.

Entre los españoles que han disputado en el pasado el torneo Sub16 en la Caja Mágica figuran las prometedoras raquetas Martín Landaluce, Daniel Mérida y Rafael Jódar.

Carlos Alcaraz se retiró del Abierto de Madrid por una lesión en la muñeca derecha. No defenderá su título del Abierto de Francia dentro de tres semanas.

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