Bieber poncha a nueve en seis entradas en su regreso; Azulejos vencen 5-2 a Marlins

Shane Bieber ponchó a nueve en seis entradas y solo permitió una carrera en su debut con Toronto y regreso tras una ausencia de 16 meses, mientras los Blue Jays vencieron a los Miami Marlins 5-dos el viernes por la noche.

Daulton Varsho bateó un jonrón, un doble y remolcó tres carreras, mientras que Ty France tuvo dos imparables y dos carreras impulsadas para los Azulejos, líderes de la División Este de la Liga Americana.

Bieber (1-0) permitió dos imparables y golpeó a un bateador en su salida de 87 lanzamientos. Retiró a 12 consecutivos después de ceder el cuadrangular del venezolano Javier Sanoja en la segunda entrada.

Fue la primera aparición de Bieber desde el 2 de abril de 2024, cuando experimentó molestias en el codo y posteriormente se sometió a una cirugía Tommy John.

Los Azulejos adquirieron al ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2020 de los Guardianes de Cleveland el 31 de julio. Bieber tuvo cuatro salidas de rehabilitación antes del intercambio y tres desde que se unió a Toronto.

Varsho conectó un doble impulsor y anotó con el sencillo de dos carreras de Frances contra el abridor de los Marlins, Ryan Gusto (7-6), para poner a Toronto adelante 3-0 en la primera entrada.

Los Azulejos aumentaron su ventaja a 5-2 con el jonrón de dos carreras de Varsho en la sexta. El batazo de 423 pies de Varsho aterrizó en las gradas del jardín entre derecho y central.

Miami se acercó 5-2 con el jonrón solitario del venezolano Máximo Acosta contra el relevista cubano Yariel Rodríguez en la octava.

Brendon Little consiguió los últimos dos outs después del jonrón de Acosta y Jeff Hoffman lanzó la novena para su 28vo salvamento.

Por los Azulejos, el mexicano Alejandro Kirk bateó de 3-1 con dos carreras anotadas; y el venezolano Andrés Giménez de 4-0.

Por los Marlins, los venezolanos Javier Sanoja bateó de 4-2 con una carrera anotada y una remolcada y Máximo Acosta de 3-1 con una anotada y una impulsada; y los dominicanos Agustín Ramírez de 3-0 y Heriberto Hernández de 4-0.

