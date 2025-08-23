Bello permite 3 hits en 7 entradas y Medias Rojas superan 1-0 a Yankees para ganar la serie anual

El dominicano Brayan Bello lanzó siete entradas permitiendo sólo tres hits y los Medias Rojas de Boston superaron el viernes 1-0 a los Yankees de Nueva York para asegurar la serie de la temporada entre los rivales acérrimos.

Boston se movió medio juego por delante de los Yankees en la pugna por el primer comodín de la Liga Americana y mejoró a 7-1 contra Nueva York este año después de perder el primer encuentro el 6 de junio.

Bello (10-6) admitió sencillos de Ben Rice, Trent Grisham y Austin Wells y permitió cuatro corredores en base en su tercera apertura sin permitir carreras esta temporada --la segunda contra los Yankees.

Después de ceder el hit de Grisham, el derecho logró que Rice bateara para doble matanza, con lo cual concluyó el tercer inning. Wells fue retirado en primera en el sexto tras una línea de Grisham.

Connor Wong conectó un doble impulsor contra Mark Leiter Jr. (5-7) en el séptimo después de que el bateador emergente Nathaniel Lowe disparó un doble.

El novato venezolano de Boston Jhostynxon García se fue de 3-0 con una base por bolas y tres ponches en su debut en las Grandes Ligas. Estaba bateando en el cuarto inning contra Max Fried cuando una ardilla corrió al campo y retrasó brevemente el juego.

Los Yankees perdieron su segundo duelo consecutivo, ambos contra Boston, después de una racha de cinco victorias consecutivas. Cayeron a cinco juegos y medio detrás de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana. Nueva York fue blanqueado por novena vez esta temporada.

Fried recibió cuatro hits en seis entradas sin permitir carreras. Ponchó a siete pero igualó su número máximo de la temporada con tres bases por bolas y fue retirado después de 99 lanzamientos.

Por los Medias Rojas, el venezolano García de de 3-0. El mexicano Jarren Durán de 3-0.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez de 2-0.