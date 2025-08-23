Lile conduce a Nacionales a remontada en la 9ª para superar 5-4 a Filis

Daylen Lile conectó un sencillo que empató el juego en la novena entrada y anotó la carrera de la ventaja gracias a un error del receptor J.T. Realmuto en un tiro, para que los Nacionales de Washington superaran el viernes 5-4 a los Filis de Filadelfia.

Los Nacionales anotaron dos veces en la novena entrada contra el cerrador dominicano Jhoan Durán (6-5), quien no había permitido que un corredor llegara a segunda base en sus siete apariciones anteriores desde que fue adquirido de Minnesota el 30 de julio.

Lile impulsó a Dylan Crews, quien había conectado un doble contra Durán con un out, para empatar el juego a cuatro. Lile avanzó a segunda en el lanzamiento al plato, luego robó tercera y anotó cuando el tiro de Realmuto se fue al jardín izquierdo.

P.J. Poulin (1-1) retiró a los seis bateadores que enfrentó para obtener la primera victoria en su carrera.

Riley Adams conectó un jonrón de tres carreras contra el abridor de Filadelfia, Taijuan Walker, en la primera entrada. Fue el octavo cuadrangular de la temporada para Adams.

Los Nacionales no volvieron a anotar sino hasta el hit de Lile en la novena.

Cade Cavalli abrió por los Nacionales y permitió tres carreras y siete hits en seis entradas.

Realmuto y Bryson Stott conectaron vuelacercas por los Filis, líderes del Este de la Liga Nacional, quienes vieron interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas.

Fue la primera oportunidad de salvamento fallida de Durán con los Filis después de convertir cada una de sus primeras siete.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 1-0.