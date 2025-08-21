Myles Garrett evita preguntas sobre multa de tránsito y se centra en la defensa de Browns

Muchos esperaban que Myles Garrett se convirtiera en un líder más extrovertido de los Browns de Cleveland después de firmar una extensión de contrato de cuatro años por un valor de 204,8 millones de dólares en marzo.

Sin embargo, Garrett se quedó más bien callado en sus primeros comentarios desde que fue multado por conducir a exceso de velocidad. Es la octava sanción que se le impone por ese motivo desde 2017, cuando fue seleccionado por los Browns.

"Honestamente, preferiría hablar sobre fútbol americano y este equipo que sobre cualquier cosa que esté haciendo fuera del campo, aparte del evento de regreso a clases que hice el otro día", dijo Garrett el miércoles.

A Garrett se le preguntó un par de veces más sobre el citatorio que recibió por conducir un Ferrari a 100 mph (160 kph) en una autopista suburbana de Cleveland el 9 de agosto. La situación se volvió tensa cuando se le preguntó al ala defensiva elegido All-Pro qué tipo de liderazgo demostraba al ser multado por exceso de velocidad poco después de que los Browns regresaron de un partido fuera de casa.

"He respondido a eso dos veces diferentes. Voy a necesitar que hagas una pregunta diferente para que pueda centrarme en este equipo y no en este encabezado que estás tratando de obtener con estas preguntas que estás haciendo", dijo Garrett.

En 2022, Garrett volcó su Porsche cuando se desvió de una carretera rural cerca de su casa después de una práctica. Sufrió un esguince de hombro, una distensión en los bíceps, cortes y contusiones en el accidente y fue citado por no controlar su vehículo y velocidad insegura.

Se perdió un partido debido al accidente.

En cuanto a los asuntos deportivos, Garrett dijo que ha notado que tiene más margen de maniobra y una plataforma para liderar durante este campamento de prácticas. Eso ha incluido conversaciones con el cuerpo de entrenadores sobre el flujo de las prácticas del día y lo que se está logrando.

Garrett también señaló que los cambios han sido más impulsados por él mismo en lugar de venir de los entrenadores o los dueños.

"He escuchado eso de múltiples charlas con algunos jugadores y entrenadores sobre el pequeño cambio de estilo que he tenido este año, siendo un poco más minucioso con la atención que doy y los detalles que aporto, asegurándome de que los muchachos estén aportando ese mismo detalle al juego y que todos estén en la misma página", dijo.

"Esto va a llegar tan lejos como yo quiera que llegue y sólo somos tan fuertes como el eslabón más débil. Siento que tengo que seguir mejorando y encontrar una manera de elevar a mis compañeros de equipo, no sólo a mí mismo".

El entrenador Kevin Stefanski dijo que el liderazgo de Garrett es otro paso en su crecimiento como jugador.

"Ha visto mucho en su carrera. Ha estado con un montón de compañeros de equipo diferentes y ha aprendido de esos compañeros. Así que creo que es simplemente un jugador que sigue evolucionando y ciertamente su liderazgo ha sido una gran parte de quiénes somos aquí", dijo Stefanski. "Así que es alguien en quien confío, sus compañeros de equipo confían y eso es algo que él abraza".

A pesar de que Cleveland tuvo una foja de 3-14 la temporada pasada, Garrett logró 14 capturas y terminó tercero en la votación de la AP para definir al Jugador Defensivo del Año. También se convirtió en el primer jugador, desde que las capturas se convirtieron en una estadística oficial en 1982, en tener cuatro temporadas consecutivas con al menos 14. _____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.