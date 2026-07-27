Beltrán, Jones y Kent rinden tributo a su tierra y la familia en la ceremonia del Salón de la Fama

Puerto Rico y Curaçao pueden ser islas pequeñas, pero el apoyo que mostraron fue enorme cuando los jardineros centrales de élite Carlos Beltrán y Andruw Jones fueron exaltados el domingo al Salón de la Fama del Béisbol.

Ambos se unieron al segunda base de poder Jeff Kent como los nuevos integrantes ante una multitud estimada de 12.000 aficionados en el Clark Sports Center de Cooperstown, en donde también se dieron cita en el escenario otros 57 miembros del Salón de la Fama, lo que creó la mayor reunión de miembros actuales del Hall of Fame.

El discurso de Jones fue casi como una carta de amor a su país natal, Curaçao.

“No hay una manera fácil de llegar aquí desde la pequeña isla de Curaçao, a más de 2.000 millas de distancia. Pero hoy Cooperstown y Curaçao quedan unidos para siempre”, expresó Jones en su discurso.

El veterano jardinero de los Bravos de Atlanta, ganador de 10 Guantes de Oro y seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas, es el primer jugador de Curaçao en ser exaltado al Salón de la Fama. Pero señaló que no planea ser el último. Mencionó a jugadores que lo han seguido, incluidos Ozzie Albies y Kenley Jansen, como parte del legado de Curaçao iniciado por Hensley “Bam Bam” Meulens.

Entre los momentos destacados, sobresalió el homenaje de Jones a su difunto padre, Henry Jones. Contó que su padre solía batearle elevados de un poste de foul al otro para enseñarle a seguir la pelota, y cómo fortalecer las muñecas haciendo rodar un mazo.

“Todo lo que me enseñó tenía un propósito”, expresó. “Henry Jones era una leyenda en Curaçao, un gran jugador por derecho propio. Y yo no estaría aquí en Cooperstown sin su constante guía. Papá, lo logramos”.

Los cánticos de “Puerto Rico” estallaron incluso antes de que Beltrán pronunciara una palabra. Y cada vez que mencionaba su isla natal, el público lo ovacionó y agitó banderas.

“En todos los lugares donde jugué béisbol, siempre traté de representar a mi isla”, aclaró Beltrán. “Traté de hacerlo lo mejor que pude para las organizaciones en las que jugué, pero también quería representar a Puerto Rico”.

El pelotero que jugó 20 temporadas y fue Novato del Año de la Liga Americana en 1999 repasó cada organización en la que jugó, agradeciéndoles las distintas lecciones que cada una le aportó. Los Mets de Nueva York recibieron la mayor cantidad de elogios.

“Cuando la gente me pregunta por qué elegí la gorra (de los Mets), tengo que decir esto. Muchachos, es simple. Cada organización moldea tu carrera. Nueva York moldeó mi vida”.

Al hablar de los equipos en los que jugó, Beltrán dio ejemplos específicos de algunas de sus etapas, incluyendo cuando vio a sus compañeros Craig Biggio y Jeff Bagwell “jugar con dolor” en Houston. Pero no mencionó haber ganado la Serie Mundial con los Astros en 2017. Ese título está rodeado de controversia por un esquema ilegal de robo de señas y la participación de Beltrán en él.

No abordó directamente el escándalo, pero sí hizo un comentario sobre quienes pudieron o no haber votado por él por cualquier motivo.

“A la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, quiero darles las gracias por convertirme en miembro del Salón de la Fama”, indicó Beltrán. “Y a quienes no lo hicieron (no votaron por mí) — a quienes vieron las cosas de otra manera, también quiero decirles gracias. Aprecio su perspectiva. Si el béisbol realmente me ha enseñado algo, quiero decir que espero que en la vida sigamos midiéndonos con el mismo estándar que hemos usado para medir a los demás”.

Beltrán obtuvo el 84,2% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol para ingresar al Salón en su cuarto intento. Jones consiguió el 78,4% en su noveno año de elegibilidad, superando el 75% necesario para la exaltación. Kent fue elegido por un panel más pequeño. el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol, en diciembre después de salir de la boleta de la BBWAA cuando su elegibilidad terminó en 2023.

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2000 con los Gigantes de San Francisco jugó para seis equipos a lo largo de su carrera de 17 años y estableció el récord histórico de jonrones para un segunda base. Conocido por su duro carácter, este fin de semana mostró un lado más sensible.

Antes siquiera de hablar, Kent necesitó pañuelos para secarse las lágrimas de los ojos después de mirar a sus padres entre el público, contó en una conferencia de prensa posterior a la ceremonia.

“Estuve más emocionado durante los 35, 40 minutos de estar sentado que durante el discurso”, reconoció Kent. “Pensé que iba a estar hecho un desastre y me alegra que solo haya sido medio desastre”.

En su discurso, Kent relató cómo cambió el rumbo de su carrera cuando su padre le ofreció un trato: si conseguía una beca universitaria, le compraría una camioneta pickup. Kent dejó de correr motocicletas y centró su atención en la escuela y el béisbol, y finalmente obtuvo una beca en la Universidad de California, Berkeley, y a cambio recibió una pickup que todavía conserva.

“Está en mi garaje como un simple recordatorio de que algunas de las cosas más sencillas pueden cambiar por completo la dirección de tu vida”.

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