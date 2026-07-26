Los Bravos vencen 3-2 a los Orioles en la 11ma entrada tras una doble matanza de Olson

Matt Olson atrapó el lineazo de Gunnar Henderson y pisó la primera base para una improbable doble matanza en la parte baja de la décima entrada, y el doble productor de Austin Riley una entrada después impulsó la victoria el domingo 3-2 de los Bravos de Atlanta ante los Orioles de Baltimore.

Cada juego de esta serie se decidió por una carrera. Los Bravos ganaron el viernes y el domingo en extra-innings y los Orioles se llevaron la victoria dejando en el terreno al rival el sábado. El duelo final se fue a entradas extra en gran medida gracias a un error del segunda base de Atlanta Ozzie Albies, pero Baltimore llenó las bases en la décima con el marcador 2-2 y no pudo ganarlo.

Henderson ha tenido una temporada 2026 de pesadilla, jugando mal y también con mala suerte por momentos. Conectó un lineazo fuerte directo hacia la primera base, donde Olson pudo atraparlo y pisar la almohadilla casi en un solo movimiento mientras el corredor Pete Alonso intentaba desesperadamente regresar.

Las repeticiones mostraron que la jugada fue extremadamente cerrada, pero la doble matanza se mantuvo. Luego Taylor Ward —quien dejó la carrera del triunfo en tercera en la novena entrada el viernes— elevó un globo para out.

Después de que Riley puso arriba a Atlanta con su doble ante Andrew Kittredge (1-3), los Bravos desperdiciaron su propia situación con las bases llenas cuando Albies conectó un elevado de out con un out y Olson pegó un elevado para out. Pero Tyler Kinley (6-4) resistió en la parte baja de la 11ma.

Con hombres en primera y segunda y dos outs, los Braves dieron base por bolas intencional a Jackson Holliday, lo que llenó las bases y puso la carrera del triunfo en posición de anotar —pero también obligó al receptor Sam Huff a batear debido a que a los Orioles se les acabaron los jugadores de banca disponibles.

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