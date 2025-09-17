Beavers impulsa tres carreras, Basallo conecta jonrón y Orioles vencen 8-7 a Medias Blancas

Dylan Beavers triplicó, conectó un jonrón y remolcó tres carreras, Gunnar Henderson y Coby Mayo tuvieron tres hits cada uno y los Orioles de Baltimore vencieron el martes 8-7 a los Medias Blancas de Chicago.

Dean Kremer (10-10) permitió dos carreras y cuatro hits en cinco episodios y un tercio. Keegan Akin lanzó una novena entrada sin carreras para su sexto salvamento y los Orioles han ganado sus cinco duelos ante los Medias Blancas esta temporada.

Samuel Basallo, un catcher de 21 años que debutó el 17 de agosto en las Grandes Ligas, bateó un cuadrangular de dos carreras contra el abridor de los Medias Blancas, Shane Smith (6-8).

Jeremiah Jackson inició la quinta entrada con un doble y anotó con un sencillo de Henderson. Beavers siguió con un triple impulsor que los puso arriba 6-2.

Kyle Teel de Chicago conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada. Chase Medroith recibió una base por bolas para abrir la octava y luego anotó con el segundo lanzamiento descontrolado de Chayce McDermott. El venezolano Lenyn Sosa añadió un sencillo de dos carreras y Andrew Benintendi cerró la anotación con un jonrón de dos carreras.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-0 con una anotada, Edgar Quero de 3-0. El venezolano Lenyn Sosa de 4-2 con una anotada y dos remolcadas.

