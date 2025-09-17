Cachorros vencen 4-1 a Piratas y a Skenes para acercarse a playoffs

Michael Busch saludó a Paul Skenes con el cuarto jonrón que ha conectado en el primer turno de un encuentro y los Cachorros de Chicago se acercaron a romper una ausencia de cinco años en los playoffs, al vnecer el martes 4-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Los Cachorros redujeron su "número mágico" de juegos a uno, al sacar del encuentro a Skenes (10-10) durante actuación inusitadamente complicada para el favorito al Premio Cy Young de la Liga Nacional. Busch comenzó con su 29º jonrón de la temporada, poniendo la pelota en la última fila de asientos sobre el Muro de Clemente en el jardín derecho.

Busch terminó con tres hits y Chicago ganó por sexta vez en siete juegos.

Nico Hoerner añadió tres hits, mientras que Carson Kelly, Dansby Swanson y el venezolano Moisés Ballesteros pegaron dos cada uno por los Cachorros en apoyo del abridor Cade Horton (11-4), quien reforzó sus credenciales para el Novato del Año de la Liga Nacional al limitar a los Piratas a una carrera en cinco entradas.

El derecho de 24 años tiene un récord de 8-1 con una efectividad de 0.92 desde el receso del Juego de Estrellas.

Brad Keller trabajó una novena entrada perfecta para su cuarto salvamento.

Skenes tiene casi asegurado convertirse en el primer lanzador en ganar el Novato del Año y en conquistar el Cy Young la siguiente temporada desde que lo hizo el exastro de los Mets de Nueva York, Dwight Gooden, en 1984 y 1985.

Sin embargo, la última apertura del joven de 23 años en el PNC Park esta temporada fue un raro tropiezo en un lugar donde suele dominar.

El imponente derecho permitió tres carreras con siete hits, tres bases por bolas y seis ponches, y fue retirado después de tres dos innings y dos tercios, la apertura más corta de su carrera fuera de una breve aparición de dos entradas en el Yankee Stadium el otoño pasado.

Aquella aparición que fue meramente simbólica al final de su temporada de novato revelación.

Por los Cachorros, el venezolano Ballesteros de 4-2 con una anotada. El Boricua Willy Castro de 5-0.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 4-1 con una remolcada, Alexander Canario de 3-1.