Los roles de Tom Brady como analista de Fox Sports y copropietario de Raiders generan preguntas

Las preguntas sobre el doble papel de Tom Brady como analista de la NFL para Fox Sports y copropietario de los Raiders de Las Vegas se han multiplicado después de que se le vio en el palco de entrenadores del equipo con un auricular el lunes, durante la derrota por 20-9 ante los Chargers de Los Ángeles.

El martes, Eric Shanks, director general de Fox Sports, rehuyó cualquier pregunta sobre la percepción de un posible conflicto de intereses.

"No voy a responder a eso. Buena pregunta, pero no la voy a responder", dijo Shanks cuando se le preguntó durante el evento Tuned In de Front Office Sports si podía simpatizar con los fanáticos de los Bears de Chicago que podrían ver un conflicto. Brady estará en Chicago el domingo cuando los Bears reciban a los Cowboys de Dallas. La semana siguiente, Chicago estará en casa de los Raiders.

"Creo que si hay una conversación que debe tenerse después de la noche anterior, la tendremos", agregó Shanks.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que Brady estaba sentado en el palco el lunes por la noche en su calidad de socio limitado de los Raiders.

"No hay políticas que prohíban a un propietario sentarse en el palco de entrenadores o usar un auricular durante un juego", dijo McCarthy. "Todo el personal sentado en el palco debe cumplir con las políticas que prohíben el uso de dispositivos electrónicos que no sean distribuidos por la liga, como una tableta Microsoft Surface para el Sistema de Visualización de la Línea Lateral".

El entrenador de los Raiders, Pete Carroll, dijo que sabía que Brady estaría en el palco. Señaló que Brady también estuvo en el palco el 16 de agosto, cuando los Raiders jugaron contra los 49ers de San Francisco 49ers en un duelo de pretemporada en Las Vegas.

Carroll dijo que entiende la atención y las preocupaciones que ha generado la aparición del lunes por la noche.

"Creo que Tom realmente ha tratado de honrar eso estrictamente con las preocupaciones de las que estás hablando", dijo Carroll. "No está planeando partidos con nosotros. No está hablando con nosotros sobre nada más que nuestras conversaciones que son realmente aleatorias. No están estructuradas. No están organizadas de ninguna manera. Él lo sabe. Es muy respetuoso con lo que hace de otra manera. Opina que no quiere ser ese tipo de factor y no lo es".

Brady firmó un contrato de diez años y 375 millones de dólares con Fox en mayo de 2022 mientras aún jugaba para los Buccaneers de Tampa Bay. Se retiró después de esa temporada y decidió en febrero de 2023 tomarse un año libre antes de pasar al palco la temporada pasada.

Estuvo en el encuentro de los Raiders el lunes por la noche después de comentar el domingo la revancha del Super Bowl entre los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City.

Está por verse si Brady estará en los otros dos partidos en horario estelar de los Raiders, que no son en domingos. Las Vegas estará en Denver el jueves 6 de noviembre y recibirá a Dallas el lunes 17.

La NFL ha impuesto previamente restricciones a Brady en su papel como comentarista, aunque relajó algunas de esas disposiciones esta temporada. Ahora se le permite participar en reuniones de producción con los equipos antes de un partido, siempre que se realicen virtualmente o a través de Zoom.

Aún no se le permite ver las prácticas de otro equipo o poner un pie en el complejo de entrenamiento de un conjunto.

Las reglas de Brady se implementaron porque el mariscal de campo ganador de siete Super Bowls tiene una participación del 5% en los Raiders. ___

Los escritores de deportes de AP Stephen Whyno en Nueva York y Mark Anderson en Las Vegas contribuyeron a esta historia.