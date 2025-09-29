Josh Blackwell bloquea gol de campo y los Bears remontan para vencer 25-24 a los Raiders

Josh Blackwell bloqueó un intento de gol de campo de 54 yardas por Daniel Carlson en el último minuto para preservar una remontada en el cuarto período liderada por Caleb Williams, y los Bears de Chicago sorprendieron 25-24 a los Raiders de Las Vegas el domingo.

Después de que la carrera de touchdown de dos yardas de D'Andre Swift con 1:34 restante pusiera a los Bears (2-2) al frente, Geno Smith llevó a los Raiders (1-3) a la posición para el intento de Carlson con 38 segundos restantes. Blackwell entró casi sin ser tocado desde el lado izquierdo, se lanzó y desvió el balón. Corrió por el campo celebrando mientras sus compañeros lo perseguían.

Los Bears se convirtieron en el segundo equipo en ganar 800 juegos de temporada regular, uniéndose a los Packers de Green Bay, que tenían 812 antes del juego del domingo por la noche en Dallas. Los Raiders han perdido tres seguidos.

Chicago provocó cuatro pérdidas de balón de sus rivales por segundo juego consecutivo, lo que permitió a los Bears sobrevivir a una actuación mediocre de Williams y la ofensiva del entrenador Ben Johnson. Ganaron 271 yardas, solo 69 por tierra.

Rome Odunze, jugando en su ciudad natal, se convirtió en el primer receptor de los Bears en atrapar al menos un pase de touchdown en los primeros cuatro juegos de una temporada desde la racha de seis juegos de Alshon Jeffery en 2014.

Los Bears también arruinaron una actuación destacada de Ashton Jeanty, quien corrió para 138 yardas en 21 acarreos y se convirtió en el primer novato de los Raiders con tres touchdowns en un juego desde Bo Jackson en 1987 contra Seattle.