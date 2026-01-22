Bayern Múnich se encamina a otro título de la Bundesliga rompiendo sus propios récords

Bayern Munich se está escapando nuevamente hacia el título de la Bundesliga.

Pero esta vez está rompiendo incluso sus propios récords.

El poderoso equipo bávaro tiene la asombrosa cifra de 71 goles en 18 partidos, ha concedido solo 14 y ha empatado solo dos encuentros ganando los otros 16.

Con 50 puntos y una diferencia de goles de más 57, el Bayern ha logrado el mejor inicio de la Bundesliga hasta este punto.

Y sus rivales están luchando por mantenerse cerca.

Bayern ya lidera por 11 puntos sobre el Borussia Dortmund y está en camino de conseguir su 13er título de la Bundesliga en 14 años.

Bayern recibirá el sábado a un Augsburg amenazado por el descenso en un derbi bávaro.

Enfrentamientos clave

Bayern no ha perdido puntos desde que sorpresivamente empató 2-2 con el Mainz a mediados de diciembre. Mientras que el Augsburg no ha ganado un partido desde que venció al Bayer Leverkusen —el único equipo que ha roto la dominancia del Bayern en los últimos 13 años— a principios de diciembre.

Leverkusen, que perdió el martes ante Olympiakos en la Liga de Campeones, espera romper su racha de tres derrotas consecutivas contra el visitante Werder Bremen el sábado.

St. Pauli recibe al Hamburger SV en el derbi de la ciudad el viernes. St. Pauli, que ganó el partido de ida en agosto, puede salir del fondo de la tabla evitando perder. Mainz, su rival en por la permanencia, enfrenta al Wolfsburg y Heidenheim recibe el sábado a Leipzig.

También el sábado, Eintracht Frankfurt, que fue eliminado de la Liga de Campeones el miércoles, recibe al Hoffenheim. Frankfurt sigue buscando un entrenador tras el despido de Dino Toppmöller. El equipo ha concedido tres goles en cada partido en 2026.

Jugadores a seguir

Harry Kane falló un penal en la victoria 2-0 del Bayern sobre Union Saint-Gilloise en la Liga de Campeones el miércoles y, aunque anotó ambos goles, estará ansioso por "enmendar" su fallo. El inglés tiene 34 goles en 29 partidos para el Bayern esta temporada.

Nicolas Jackson está de vuelta con el Bayern después de ayudar a Senegal a ganar la Copa Africana de Naciones. Jackson anotó dos goles para los Leones de Teranga en el torneo, pero podría encontrar tiempo de juego limitado a su regreso a Múnich.

Bilal El Khannouss vuelve con el Eintracht Frankfurt después de sus impresionantes actuaciones en la Copa Africana para Marruecos, donde se convirtió en titular para el equipo anfitrión.

¿Quién está fuera?

Eliesse Ben Seghir de Marruecos regresó al Leverkusen de la Copa Africana con un problema en el tobillo. El defensor Edmond Tapsoba también regresó lesionado de su participación con Burkina Faso, mientras que el delantero Nathan Tella y el portero Mark Flekken están fuera "a largo plazo" con serias lesiones de rodilla tras la derrota de Leverkusen ante Hoffenheim el fin de semana pasado.

Jamal Musiala hizo su esperado regreso para el Bayern en una breve aparición el fin de semana pasado, pero el equipo ha funcionado bien sin él. Los atacantes Kane, Luis Díaz, Serge Gnabry y el joven de 17 años Lennart Karl han sobresalido, dando a Vincent Kompany un problema que cualquier entrenador desearía tener.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes