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Los Rangers vencen 5-4 a los Tigres con dobles consecutivos en la octava

Dave Hogg
RANGERS-TIGRES
RANGERS-TIGRES (AP)

Danny Janssen conectó un jonrón y Josh Jung impulsó dos carreras, y los Rangers de Texas derrotaron 5-4 a los Tigres de Detroit en una lluviosa noche del viernes.

Los Rangers (16-16) volvieron a estar en .500 tras perder tres de sus cuatro partidos anteriores. Detroit (16-17) cayó en cinco de sus últimos siete.

Texas rompió el empate 4-4 ante Burch Smith (0-1) en la octava entrada. Con un out, Jake Burger y el mexicano Alejandro Osuna pegaron dobles consecutivos para poner la pizarra 5-4.

Jakob Junis lanzó una octava entrada sin permitir carreras y Jacob Latz trabajó la novena para su tercer salvamento. El ex Tigre Tyler Alexander (1-0) se acreditó la victoria como relevista.

Ninguno de los abridores tuvo decisión. MacKenzie Gore permitió tres carreras en tres entradas y dos tercios de labor, mientras que Jack Flaherty, de Detroit, cedió cuatro carreras en 3 2/3 entradas.

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Jung le dio a los Rangers ventaja de 1-0 en la primera entrada con un sencillo impulsor con dos outs.

Janssen abrió la tercera con un jonrón por encima del bullpen de los Tigres en el jardín izquierdo, y Flaherty dio base por bolas a los siguientes tres bateadores. Jung conectó un sencillo al izquierdo para remolcar a Brandon Nimmo, y Joc Pederson siguió con un elevado de sacrificio para poner el juego 4-0.

Luego, Flaherty dejó caer un elevado corto frente al plato, pero la regla del infield fly evitó cualquier daño.

Los Tigres se acercaron 4-3 en la cuarta. Detroit llenó las bases con dos outs gracias a dos imparables y una base por bolas. El dominicano Wenceel Perez conectó un sencillo de dos carreras al izquierdo, y Hao-Yu colocó un sencillo bombeado al jardín entre derecho y central para impulsar una tercera carrera.

Riley Greene empató el juego en la quinta, al ganarle la carrera a un intento de doble matanza, lo que permitió que Kerry Carpenter anotara desde tercera.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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