Barcola deja el PSG y ficha con Liverpool en acuerdo de 166 millones de dólares, el mayor del verano

Liverpool concretó el traspaso más caro del mercado de fichajes de verano al contratar el lunes a Bradley Barcola procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 123 millones de libras (166 millones de dólares).

El club inglés aseguró su principal objetivo del verano tras una persecución de meses por el internacional francés de 23 años, que viene de ganar dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el PSG, aunque principalmente como revulsivo, ingresando por Désiré Doué.

Ahora Barcola esperará ser una pieza clave de un ataque de Liverpool armado a golpe de talonario, que también incluye al delantero Alexander Isak y al volante Florian Wirtz, fichados el verano pasado por 125 millones de libras (170 millones de dólares) y 116 millones de libras (156 millones de dólares), respectivamente.

“Tardó mucho tiempo, pero hoy estoy muy feliz de poder jugar para el Liverpool y lo único que quiero es estar en el campo y poder jugar”, dijo Barcola en un comunicado de Liverpool tras firmar lo que el club describió como un contrato de larga duración.

Barcola es principalmente un extremo izquierdo, por lo que no es un reemplazo idéntico de Mohamed Salah, el astro egipcio que jugó por la derecha durante nueve años antes de marcharse al Trabzonspor turco para poner fin a una etapa repleta de trofeos en Anfield.

El acuerdo hará que Liverpool pague 106 millones de libras (143 millones de dólares) por Barcola, quien formó parte de la selección de Francia que perdió en las semifinales ante España en el Mundial este verano, y hasta 17 millones de libras adicionales (23 millones de dólares) en posibles variables. Barcola llegó al PSG por 45 millones de euros (38,5 millones de dólares) procedente del Lyon en 2023.

La cifra establece un récord para un jugador que sale de la liga francesa.

El PSG dijo que Barcola ayudó a “escribir una de las páginas más bellas de la historia del Paris Saint-Germain”.

"A través de su talento y las emociones que ofreció a los aficionados, Bradley permanecerá en el corazón de los parisinos”, añadió.

Barcola buscará darle pegada a Liverpool

Un extremo rápido y directo, Barcola se incorpora a un equipo que ha arrancado sufriendo en la Liga Premier. Liverpool necesitó de goles en los minutos finales para rescatar empates ante Newcastle y Nottingham Forest en las dos primeras jornadas.

Cody Gakpo y el fichaje veraniego Víctor Muñoz han jugado por la banda izquierda hasta ahora esta temporada. Según informes, Gakpo ha sido objetivo del Manchester City en los últimos días del mercado de fichajes.

Liverpool también disputará la Liga de Campeones esta temporada.

El PSG y sus planes

El PSG obtuvo una ganancia enorme con la venta de Barcola, pero sin su presencia el equipo ha tenido dificultades para desestabilizar las defensas rivales. Saldaron con empates sus dos primeros partidos de la Ligue 1.

Conocido por su velocidad explosiva, su aceleración y su capacidad para estirar a las defensas, Barcola siempre fue capaz de generar espacios para el bicampeón europeo. Esa cualidad podría faltar en el equipo de Luis Enrique esta temporada, aunque los extremos Khvicha Kvaratskhelia y Doué siguen aportando mucha calidad por las bandas.

El PSG también reforzó su ataque durante el verano con los fichajes de Maghnes Akliouche, Ferran Torres y Mika Godts, lo que ayudó a compensar la pérdida de profundidad tras la salida de Barcola. Barcola encabeza la lista de los traspasos más caros de la Premier este verano

Los clubes ingleses han gastado a lo grande este verano, pero este es el mayor acuerdo de todos.

El más caro hasta ahora había sido Morgan Rogers, que dejó Aston Villa para fichar por Chelsea por 156 millones de dólares. Le sigue Elliot Anderson, que se incorporó al Manchester City desde Nottingham Forest por 155 millones de dólares, y luego está Sandro Tonali, que firmó por Tottenham por 133 millones de dólares procedente de Newcastle.

El mercado de fichajes cierra tarde el martes.

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