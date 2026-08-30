Aubameyang anota por 3er partido seguido con el Deportivo al inicio de La Liga

El delantero del Deportivo La Coruña Pierre-Emerick Aubameyang anotó por tercer partido consecutivo al inicio de la temporada de La Liga española.

El atacante gabonés, que se incorporó al Deportivo procedente del Olympique Marsella durante el receso de temporada, volvió a marcar el domingo para darle al equipo recién ascendido una ventaja de 2-0 sobre Valencia.

Aubameyang culminó un contragolpe resistiendo la marca de dos defensores, eludiendo a uno y luego picando el balón por encima del portero.

El partido terminó 3-1 y fue la primera victoria del Deportivo desde su regreso a la división de honor. Aubameyang, de 37 años, había marcado previamente en los empates 1-1 contra Elche y Málaga en La Liga.

Antes de volver a incorporarse al Marsella para una segunda etapa procedente del club saudí Al Qadsiah en 2025, Aubameyang jugó en Chelsea, Barcelona y Arsenal tras su irrupción en Borussia Dortmund.

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