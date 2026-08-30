Ollie Watkins deja Aston Villa y se va a Arabia Saudí por 69 millones de dólares

El delantero inglés Ollie Watkins se sumó el domingo la lista de salidas de alto perfil de Aston Villa al completar su traspaso al club saudí Al Hilal por una cifra reportada de 51 millones de libras (69 millones de dólares).

Watkins, de 30 años, fue parte del Villa desde que llegó procedente de Brentford en 2020 y alcanzó doble dígitos en goles en cada temporada que estuvo en el club.

“6 años increíbles han llegado a su fin", escribió Watkins en una publicación en Instagram difundida el domingo.

“Gracias por los recuerdos increíbles y por apoyarme siempre en las buenas y en las malas. Decir adiós nunca es fácil a este club, ya que ha sido una parte enorme de mi vida dentro y fuera del campo”, añadió.

El Villa también ha vendido a Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa y Emiliano Martínez, quien se incorporó a Chelsea el domingo, en esta ventana de transferencias.

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