El veterano David Luiz ayuda a Pafos a empatar contra Mónaco en la Liga de Campeones

Cuando el veterano zaguero brasileño David Luiz disputó por primera vez la Liga de Campeones en 2007, Viktor Dadason aún no había nacido en Islandia.

El miércoles, el defensor de 38 años del campeón chipriota y la promesa de 17 años de Copenhague anotaron para sus equipos en vibrantes partidos de la Liga de Campeones.

David Luiz marcó su primer gol en la competición en más de ocho años y Pafos asfixió a Mónaco para igualar a los 88 minutos para empatar 2-2. Se le acreditó un gol en propia puerta a Mohammed Salisu, defensor de Mónaco, cuando el balón lo golpeó tras rebotar en el travesaño.

Dadason encaminó al Copenhague a sacar una ventaja de tres goles con un cabezazo a los 26 minutos, sin embargo, el campeón danés acabó sufriendo para vencer 3-2 al Kairat Almaty, que anotó dos veces al final.

El internacional islandés ya se había convertido en el tercer goleador más joven en la historia de la Liga de Campeones tras anotar el mes pasado en la derrota 4-2 de Copenhague ante Borussia Dortmund. Solo Ansu Fati y Lamine Yamal eran más jóvenes cuando anotaron para el Barcelona.

Más tarde el Arsenal y Bayern Munich disputan un enfrentamiento de los dos mejores equipos en la clasificación de la Liga de Campeones, y los claros líderes en la Liga Premier y la Bundesliga.

David Luiz brilla

David Luiz regresó a Europa con el Pafos después de cuatro años en su Brasil natal, y se elevó en un tiro de esquina a los 18 para dirigir un potente cabezazo a la red del Mónaco.

Con su cabezazo igualó el marcador 1-1, su primer gol en la competición desde octubre de 2017, durante su segunda etapa con Chelsea. Fue clave para que el equipo que ganara el título de la Liga de Campeones en 2012. Su debut en la máxima competición europea fue con Benfica en 2007.

Mónaco se adelantó en el quinto minuto cuando Takumi Minamino se estiró para empujar el balón por primera vez al otro lado del portero Neofytos Michael.

Michael tuvo la culpa de que Mónaco retomara la ventaja a los 26. Su pase le cayó directamente a Folarin Balogun del Mónaco y el delantero estadounidense anotó con un disparo rasante.

Copenhague y Kairat iniciaron el día con un punto en cuatro fechas y entre los últimos cuatro lugares de la clasificación.

El gol de Dadason fue complementado por el penal de Jordan Larsson a los 59 minutos, por una mano otorgada tras una revisión de video, y luego el disparo desviado del brasileño de 20 años Robert Silva al 73.

Dastan Satpayev anotó al 81 por Kairat y Olzhas Baibek anotó al 90, pero el equipo no pudo encontrar un tercero.

