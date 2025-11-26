David Luiz anota su primer gol en la Champions desde 2017 a los 38 años con el Pafos

A los 38 años, David Luiz estampó el miércoles su primer gol en la Liga de Campeones en más de ocho años.

El defensor brasileño, ahora en el club chipriota Pafos y aún luciendo su característico cabello rizado, se elevó en un córner para dirigir un potente cabezazo a la esquina superior de la red del Mónaco. Igualó el marcador a 1-1 a los 18 minutos. El partido acabó con un empate 2-2.

Su último gol en la competición fue en octubre de 2017, durante su segunda etapa con Chelsea, en un empate 3-3 contra la Roma en Stamford Bridge.

Fue un jugador clave en un Chelsea que se coronó en la Liga de Campeones en 2012 y más tarde jugó en el torneo para el Paris Saint-Germain. Su debut en la Liga de Campeones fue con Benfica en 2007.

David Luiz regresó a Europa en agosto después de cuatro temporadas en Brasil para unirse al campeón chipriota en su debut en la máxima competición a nivel de clubes del continente.



