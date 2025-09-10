Barcelona disputará su primer partido en casa de la temporada en estadio de 6.000 plazas

El Barcelona su primer partido en casa de La Liga de la temporada en un recinto con capacidad para 6.000 espectadores mientras espera obtener los permisos para reabrir su renovado estadio Camp Nou.

Los azulgranas anunciaron que utilizarán el estadio Johan Cruyff, que normalmente alberga al equipo femenino de Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos, cuando juegue contra el Valencia el domingo.

“El club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”, dijo el Barça.

También agradeció a sus socios y aficionados “su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou”.

El Barça disputó las dos últimas temporadas en el Estadio Olímpico de la ciudad, de propiedad pública.

No es la primera vez que un gigante español juega en un estadio inusualmente pequeño. El Real Madrid utilizó el estadio Alfredo Di Stefano, de tamaño similar, en su centro de entrenamiento durante la temporada 2020-21, cuando las asistencias se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19 y se llevaban a cabo trabajos de renovación en el estadio Santiago Bernabéu.

El Barça abrirá su campaña en la Liga de Campeones fuera de casa contra Newcastle el 18 de septiembre y no tendrá un partido europeo en casa hasta que el campeón defensor Paris Saint-Germain lo visite el 1 de octubre.

