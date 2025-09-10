Ecuador derrota 1-0 a Argentina sin Messi en fecha final de eliminatorias

Con un tanto de penal de Enner Valencia, Ecuador superó el martes 1-0 a una Argentina sin Lionel Messi en un duelo entre selecciones ya clasificadas al Mundial, para cerrar la eliminatoria con una nota positiva que podría restar presión al criticado técnico Sebastián Beccacece.

Los locales dominaron intensamente el arranque del encuentro en Guayaquil, pero no consiguieron anotar sino hasta el 13er minuto añadido del primer tiempo, tras una fuerte falta de Nicolás Otamendi sobre Ángelo Preciado, sancionada como un penal que canjeó por gol el histórico delantero Valencia, quien a sus 35 años se despidió de las eliminatorias.

Otamendi fue expulsado por la selección campeona del mundo y líder de las eliminatorias. Pero la superioridad numérica de los locales se diluyó a los 50 minutos, cuando Moisés Caicedo recibió su segunda tarjeta amarilla.

Desde el primer minuto, Ecuador se lanzó al ataque con un juego dinámico y de alta presión. Jugadores como Nilson Angulo y Pedro Vite generaron peligro por todo el frente de ataque, mientras que el mediocampista Caicedo se convirtió en líder en el medio campo hasta que recibió la cartulina roja.

Tras ello, Argentina adelantó líneas, controló el balón y llevó el fútbol al campo de los ecuatorianos, a quienes acorraló contra su propio arco. El ingreso de Julián Álvarez y Franco Mastantuono le imprimió otro ritmo al cuadro visitante, que sin embargo no encontró el gol en un cotejo en que, sin nada que ganar o perder, el técnico Lionel Scaloni no arriesgó a Messi.

De cualquier modo, Argentina cerró la eliminatoria como líder clara con 38 puntos, nueve por encima de los ecuatorianos, que provisionalmente se situaron segundos.

Está por verse si ese puesto y el triunfo sobre la Albiceleste modera las críticas de aficionados y de la prensa hacia el argentino Beccacece y algunas decisiones polémicas.