Azulejos doblegan 6-2 a Piratas e hilvanan su 3ra victoria
Kevin Gausman lanzó hasta la séptima entrada, Yohendrick Piñango y George Springer conectaron sendos dobles de dos carreras y los Azulejos de Toronto vencieron el viernes 6-2 a los Piratas de Pittsburgh para su tercera victoria consecutiva.
Después de que Springer anotó la primera carrera de Toronto en la tercera entrada, el venezolano Piñango impulsó al dominicano Vladimir Guerrero Jr. y a Daulton Varsho en ese episodio.
Gausman (4-3) se asentó tras permitir una carrera en la primera entrada. El derecho toleró seis hits, otorgó una base por bolas y ponchó a ocho.
El abridor de Pittsburgh, Bubba Chandler (1-6), permitió tres carreras —solo una limpia— en cinco entradas. Los Piratas han perdido cinco de siete para caer a un registro de 26-25.
Toronto anotó tres veces en el octavo episodio. El dominicano Jesús Sánchez conectó un doble impulsor, y Springer remolcó dos con un doble de terreno.
Toronto mejoró a 24-27.
