Avdija y Clingan logran doble-doble en victoria de Trail Blazers, 127-123 sobre Warriors

Deni Avdija facturó 26 puntos, estableció un récord personal de 14 asistencias y capturó seis rebotes para que los Trail Blazers de Portland se impusieran el viernes 127-123 a los Warriors de Golden State en la Copa NBA.

Avdija embocó sólo seis de 14 disparos de campo, pero acertó 12 de 13 tiros libres, incluidos dos con 9,8 segundos restantes. Los Blazers vencieron a los Warriors como visitantes por primera vez desde el 1 de enero de 2021.

Donovan Clingan logró un récord personal de 22 puntos y se apoderó de diez rebotes. Caleb Love anotó 26 unidades, Toumani Camara agregó 20 y Sidy Cissoko firmó 15.

Portland ostentó la ventaja durante todo el cuarto periodo, pero Golden State se mantuvo cerca gracias a otra noche brillante de Stephen Curry. El dos veces Jugador Más Valioso de la NBA anotó 38 puntos e hizo nueve triples, dos en los minutos finales para mantener a los Warriors cerca.

Con un marcador de 115-111 y 4:08 minutos restantes, los Warriors perdieron la oportunidad de acercarse. A Butler se le cobró una falta ofensiva mientras luchaba por un rebote. El entrenador de Golden State, Steve Kerr, desafió la decisión, pero ésta se mantuvo.

Butler anotó 20 puntos y Brandin Podziemski obtuvo también 20. Draymond Green contabilizó 11 puntos y ocho rebotes en la tercera derrota consecutiva de los Warriors.

Portland tiene un récord de 2-1 en la Copa, mientras que los Warriors están 1-2.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes