Jokic anota 34 puntos y Nuggets vencen a Rockets por 112-109

Nikola Jokic se acreditó 34 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, mientras que Jamal Murray agregó 26 unidades y diez asistencias para que los Nuggets de Denver resistieran y superaran el viernes 112-109 a los Rockets de Houston.

Jokic, quien anotó 24 puntos en la segunda mitad, terminó atinando 11 de 20 tiros de campo. Tim Hardaway Jr. sumó 12 puntos desde el banco por los Nuggets, que dispararon con un 53% de efectividad.

Denver mejoró a 2-1 en la Copa NBA con un partido restante el 28 de noviembre, en casa contra los Spurs. Los Rockets cayeron a 1-2 en el certamen, con un duelo por disputar contra los Warriors el miércoles.

Reed Sheppard anotó 27 puntos, un récord personal, para liderar a los Rockets, quienes vieron interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas. Consiguió 20 puntos en la primera mitad, al embocar ocho de 11 disparos, incluidos cuatro de seis triples.

Amen Thompson agregó 22 puntos y siete rebotes, Jabari Smith Jr. contabilizó 21 tantos y 11 tableros, Alperen Sengun anotó 14 unidades y Kevin Durant terminó con 13 por Houston, que ostentó un 44% de efectividad en el disparo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes