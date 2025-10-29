Atlético Mineiro vence 3-1 a Independiente del Valle y avanza a final de Copa Sudamericana

Un año después de caer en la final de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro volverá a jugar la definición de un torneo regional.

El equipo brasileño derrotó el martes 3-1 a Independiente del Valle y se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana.

Tras el 1-1 conseguido en el partido de ida de las semifinales, Atlético Mineiro, se impuso 4-2 en el marcador global con los goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk. Por los ecuatorianos, descontó Claudio Spinelli.

“El año pasado estuvimos a punto de ganar la Copa Libertadores. Ahora la Sudamericana es nuestro sueño, un título que el club no tiene. Yo, más que nadie, quiero ganar este título para este club”, señaló Hulk.

El Galo, el único de los semifinalistas de la actual Sudamericana que nunca ha alzado el trofeo de la competición, tendrá oportunidad de resarcirse de la derrota ante Botafogo en la final de la Libertadores de 2024.

El rival de Atlético Mineiro se conocerá el jueves cuando se defina la llave entre Lanús y Universidad de Chile, que igualaron 2-2 en el encuentro de ida disputado la semana pasada en Santiago.

La final de la Copa Sudamericana se realizará el sábado 22 de noviembre en Asunción.

El campeón del torneo se clasificará para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y se embolsará un premio de 6,5 millones de dólares. El subcampeón percibirá 2 millones de dólares.

Atlético Mineiro comenzó su andadura en la Sudamericana en el Grupo H, donde finalizó en el segundo lugar por detrás de Cienciano. En el playoff superó a Bucaramanga en la definición por penales (3-1). Luego, dejó en el camino a Godoy Cruz (3-1 en el marcador agregado) y en cuartos de final venció a Bolívar (3-2) antes de eliminar a Independiente del Valle y llegar por primera vez a la final del certamen.

En el estadio Arena MRV, de Belo Horizonte, Atlético Mineiro — cuyo mayor éxito internacional es el título de la Libertadores de 2013 — salió en busca del triunfo desde el comienzo y a los dos minutos creó su primera ocasión con un cabezazo de Junior Alonso a la salida de un córner, que probó los reflejos del arquero Guido Villar.

Tras imponer condiciones con una formación ofensiva 3-4-3, el Galo abrió el marcador a los 36 tras un error en la salida de Independiente del Valle y un mal despeje de Villar, que aprovechó Arana para recoger el balón suelto dentro del área y mandarlo al fondo de las redes.

A los 43 minutos, la presión de Mineiro volvió a dar réditos cuando un robo a Jordy Alcívar generó un ataque rápido que condujo Dudu y finalizó Bernard con un toque sutil por elevación ante la salida de Villar.

Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2022, no pudo imponer el ritmo que estableció en la altura de Quito la semana anterior y sucumbió ante la intensidad de los anfitriones.

En la segunda parte, el cuadro ecuatoriano tuvo una leve reacción a los 63 minutos con la anotación de Claudio Spinelli, que llegó tras una floja reacción del golero Everson tras un remate de media distancia de Jean Pierre Arroyo.

“Creo que se regaló un poco el primer tiempo, cometimos dos errores muy infantiles. Nos merecemos quedar afuera por los errores que cometimos”, reconoció Spinelli.

El conjunto dirigido por el argentino Jorge Sampaoli — quien tomó las riendas del club a comienzos de septiembre — respondió a los 73 con la diana de Hulk, que definió con calidad tras un pase largo de Alonso que no fue despejado por la zaga de los visitantes.

Hulk, quien volvió a entrar como recambio en el período complementario y llegó a 499 goles en 21 años de carrera profesional, también fue clave en la ida al dar la asistencia para el tanto de Dudu en el tiempo de descuento.

La Libertadores define sus finalistas

Esta semana se conocerán en Buenos Aires y Sao Paulo los elencos que rivalizarán por el título de la Copa Libertadores.

Luego de caer 1-0 en el encuentro de ida, Racing Club recibirá el miércoles a Flamengo en Avellaneda. Un día después, Liga de Quito intentará hacer valer el triunfo 3-0 que consiguió ante Palmeiras en el primer enfrentamiento.

La final del máximo torneo continental está prevista para el 29 de noviembre en Lima.

