Yastrzemski conecta dos jonrones mientras Reales aplastan a Atléticos y cierran con récord ganador

Mike Yastrzemski conectó dos jonrones en solitario, Cole Ragans ponchó a ocho en cuatro entradas y un tercio de labor y los Reales de Kansas City derrotaron 9-2 a los Atléticos el domingo.

Yastrzemski bateó un cuadrangular profundo al jardín derecho en la séptima entrada contra Michael Kelly y volvió a jonronear al derecho contra Osvaldo Bido en la octava. Yastrzemski ha conectado 17 vuelacercas, incluidos nueve con los Reales después de ser traspasado desde los Gigantes en la fecha límite.

Michael Massey tuvo cuatro de los 15 imparables de Kansas City. El receptor Carter Jensen tuvo tres, incluido un jonrón justo después del jonrón de Yastrzemski en la séptima entrada.

Ragans limitó a los Atléticos a dos hits y una base por bolas. El zurdo Daniel Lynch IV (6-2) obtuvo la victoria. Lynch entró al juego con las bases llenas y dos outs en la quinta y escapó del aprieto ponchando a Nick Kurtz.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García bateó de 3-2 con una carrera anotada y dos remolcadas y Salvador Pérez de 4-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-0.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes