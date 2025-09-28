Kershaw no tolera carreras en última apertura de temporada regular. Dodgers vencen 6-1 a Marineros

Clayton Kershaw lanzó cinco innings y un tercio sin permitir carreras en la última apertura de temporada regular de su carrera de 18 años en las Grandes Ligas y ayudó a los Dodgers de Los Ángeles a derrotar el domingo por 6-1 a los Marineros de Seattle.

Kershaw (11-2) dispersó cuatro hits, tres de ellos sencillos, y ponchó a siete, incluyendo al último bateador que enfrentó: el venezolano Eugenio Suárez de los Marineros. El zurdo de 37 años recurrió a su slider en la parte alta de la sexta entrada para retirar a Suárez con el ponche número 3.052 de su carrera. Luego dejó el juego recibiendo una ovación de pie de una multitud con entradas agotadas en el T-Mobile Park.

Los Dodgers anotaron temprano y con frecuencia contra el derecho de los Marineros Bryce Miller (4-6). Hyeseong Kim conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada y Freddie Freeman añadió otro cuadrangular de dos carreras en la tercera.

Después de la salida de Miller, el astro Shohei Ohtani conectó su jonrón número 55 de la temporada, un récord para la franquicia de los Dodgers. Andy Pages añadió un sencillo impulsor en la octava entrada para completar la ofensiva de los Dodgers.

Cal Raleigh se fue de 3-1 en su final de temporada regular. El toletero de Seattle acabó con 125 carreras impulsadas y lideró las mayores con 60 jonrones.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 3-0, una anotada. El venezolano Suárez de 4-0.

