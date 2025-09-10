Brock Purdy podría perderse varias semanas por lesión en dedo de un pie

El quarterback de los 49ers de San Francisco, Brock Purdy, es una "apuesta arriesgada" para jugar el domingo contra los Saints de Nueva Orleans y podría perderse varias semanas de actividad debido a una lesión en un dedo de un pie.

El entrenador Kyle Shanahan dijo el miércoles que Purdy no pudo practicar y podría perderse algún tiempo después de lesionarse en la victoria durante el primer encuentro de la temporada en Seattle. Mac Jones será titular el domingo con los 49ers si Purdy no puede jugar.

El domingo pasado, Purdy jugó a pesar de las lesiones en su dedo y en el hombro izquierdo. Condujo una serie de touchdown ganadora del partido, culminada con un pase de cuatro yardas a Jake Tonges. Purdy completó 26 de 35 pases para 277 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones contra Seattle.

Purdy se perdió dos partidos la temporada pasada por lesiones, no disputó uno por una dolencia en el hombro derecho y otro por un problema en el codo derecho. Esos son los únicos juegos que se ha perdido por lesiones desde que asumió como titular a finales de la temporada 2022.

Padeció una lesión significativa en su codo derecho en la final de la Conferencia Nacional en 2022 que requirió cirugía, pero regresó para el inicio de la siguiente campaña.

Jones, quien fue seleccionado en la primera ronda del 2021 por los Patriots de Nueva Inglaterra, firmó con San Francisco como agente libre en marzo.

"Mac sabe cómo jugar en la posición", afirmó Shanahan. "Puede jugar bien en el bolsillo, distribuye bien el balón, ve bien las coberturas, puede jugar rápido ahí. Tiene mucho buen material de la NFL con su experiencia y obviamente de la universidad. Es un tipo duro que se mantendrá firme y entregará el balón donde debe ir".

Jones y San Francisco estuvieron estrechamente vinculados antes del draft de 2021. Los Niners intercambiaron tres reclutamientos de primera ronda para obtener la selección general número tres. Shanahan buscaba reclutar a un quarterback franquicia y estaba debatiendo entre Jones y Trey Lance antes de que San Francisco finalmente optara por el segundo.

La decisión salió mal ya que Lance tuvo dificultades para mantenerse saludable y adaptarse al sistema de Shanahan. Fue titular cuatro veces en dos temporadas antes de ser intercambiado a Dallas por una selección de cuarta ronda en agosto de 2023, habiendo perdido el puesto de titular ante Purdy, la última selección del draft de 2022.

Por su parte, Jones ayudó a Nueva Inglaterra a llegar a los playoffs en su temporada de novato. Pero retrocedió al año siguiente después de que el coordinador ofensivo Josh McDaniels se marchó a Las Vegas, y fue reemplazado como titular en 2023.

Jones fue intercambiado a Jacksonville en marzo pasado y fue titular en siete duelos con los Jaguars, lanzando ocho pases de touchdown y ocho intercepciones. Jones ha hecho 49 aperturas en su carrera, registrando un índice de pasador de 84,9 con 54 pases de touchdown, 44 intercepciones y un promedio de 6,7 yardas por intento.

Los 49ers también están sin el estelar tight end George Kittle, quien fue colocado en la lista de lesionados a principios de esta semana con una lesión en el tendón de la corva que lo dejará fuera al menos cuatro encuentros.

El receptor Jauan Jennings no practicó el miércoles después de salir del juego inaugural con una lesión, pero tiene la posibilidad de jugar esta semana.

