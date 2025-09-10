Kurtz y Butler lideran a los Atléticos en triunfo 5-4 sobre Medias Rojas

Nick Kurtz se unió el miércoles al cubano José Canseco y Mark McGwire como los únicos novatos de los Atléticos en conectar 30 jonrones, en la victoria por 5-4 sobre los Medias Rojas de Boston.

Lawrence Butler conectó un sencillo decisivo en la novena entrada. Los Medias Rojas cortaron así una racha de siete semanas del cubano Aroldis Chapman sin permitir imparable.

Kurtz abrió la segunda entrada con un batazo de 357 pies por el jardín izquierdo contra Payton Tolle para darles a los A's una ventaja de 2-1. Es el 32do pelotero en conectar 30 jonrones como novato.

Canseco conectó 33 vuelacercas en 1986 y McGwire brilló con 49 la temporada siguiente.

Shea Langeliers abrió la novena con un doble contra Chapman (4-3), quien no había permitido un hit desde el 23 de julio, un tramo de 50 bateadores y un récord de franquicia de 17 apariciones, la tercera racha más larga en la historia de las Grandes Ligas desde 1901.

Langeliers avanzó con un elevado y anotó con el sencillo de Butler al jardín izquierdo.

El novato de los A's, Jacob Wilson, se fue de 4-1 y está bateando para .319, justo detrás del líder de las Grandes Ligas, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, quien comenzó la noche con .321.

Langeliers conectó su jonrón 30mo jonrón, el número más alto de su carrera, un batazo en solitario en la primera entrada. Esa carrera rompió una racha de 19 entradas sin anotar para los A's, quienes no habían conseguido carrera en los dos primeros juegos de la serie.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 5-1 con una remolcada.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 2-0.