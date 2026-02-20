Atléticos: listos, los cimientos del estadio de Las Vegas cuya apertura sigue prevista para 2028

Los trabajos de cimentación del estadio de los Atléticos están completos, informó el jueves el director de proyecto, mientras que dirigentes del contratista y del equipo notificaron a las autoridades de Las Vegas que siguen encaminados a inaugurar el inmueble antes de la temporada 2028.

Fue un mensaje similar al surgido en la reunión de diciembre con la Autoridad del Estadio.

“Estamos entusiasmados de que seguimos cumpliendo el cronograma”, manifestó Tyler Van Eeckhaut, director del proyecto para los contratistas Mortenson-McCarthy.

La Autoridad del Estadio también aprobó la solicitud de los A’s para vender licencias de asientos personales. El vicepresidente de los Atléticos, Sandy Dean, señaló que el equipo ha gastado 300 millones de dólares en el estadio techado de 2.000 millones de dólares, con capacidad para 33.000 personas.

Dean dijo que aún no ha solicitado financiamiento público.

Mientras la construcción se lleva a cabo en la avenida principal de Las Vegas, los Atléticos se disponen a disputar la segunda de tres temporadas programadas en un estadio de Triple-A en West Sacramento, California. Jugaron 57 temporadas anteriores en Oakland, California.

“Es bueno estar aquí en un día en el que tenemos mucho progreso tangible que informar”, le dijo Dean a la Autoridad del Estadio.

Van Eeckhaut ofreció una actualización detallada del estado de la construcción, al indicar que dos de los contrafuertes están terminados y que se trabaja en el nivel inferior de suites y en el vestíbulo principal. Comentó que todo el trabajo de contrafuertes debería completarse para mayo y que la construcción vertical, ya en marcha, debería continuar.

“Me siento muy bien con el progreso”, expresó Badain. “Escucharon los comentarios de Tyler sobre en qué punto están respecto al cronograma, y prácticamente hemos cumplido cada plazo. Ha sido excelente trabajar con el condado. Me siento muy bien con eso”.

Dean negó que los Atléticos hayan decidido cuándo solicitarían financiamiento público. Nevada y el condado de Clark han aprobado hasta 380 millones de dólares en fondos públicos para el estadio, y el club ha aclarado que cubrirá los gastos restantes.

Después de la reunión, Dean comentó que los A’s han atraído a algunos inversionistas externos.

En cuanto a las licencias de asientos personales, el presidente del equipo Marc Badain, dijo a la Autoridad del Estadio que serían sólo para “un número selecto de asientos”, en su mayoría en las zonas de gama alta. Señaló que otros cinco o seis equipos de las Grandes Ligas también venden licencias de asientos personales.

“Investigamos el mercado”, explicó Badain después de la reunión. “Tenemos una lista de depósitos (para abonos de temporada) de más de 20.000. Nos comunicamos con la gente. La demanda estaba ahí, así que vamos a aprovecharla para ayudar con el proyecto”.

Badain enfatizó ante la Autoridad del Estadio que habrá una cantidad de asientos en el rango de 20 y 30 dólares, y que probablemente habrá boletos orientados a atraer a las familias al estadio.

Los Atléticos están en los entrenamientos de pretemporada en Mesa, Arizona, pero jugarán contra los Angelinos de Los Ángeles dos duelos de pretemporada en Las Vegas el 7 y 8 de marzo. En junio, el club también regresará para disputar seis juegos de temporada regular en Las Vegas Ballpark —sede de la filial de Triple-A del club— contra los Cerveceros de Milwaukee y los Rockies de Colorado.

Badain dijo que los boletos para los juegos de temporada regular se ofrecieron primero a quienes dejaron depósitos para abonos de temporada de los A’s en Las Vegas y se agotaron en 24 horas. Agregó que más boletos saldrán a la venta más adelante.

La ceremonia simbólica de inicio de obras del estadio en Las Vegas se realizó el 23 de junio. El A’s Ballpark Experience Center en Las Vegas abrió en diciembre para dar a los aficionados la oportunidad de ver el estadio en detalle y participar en otras experiencias inmersivas.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes