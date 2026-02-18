Olímpica Eileen Gu contraataca ante pregunta “ridícula” sobre sus medallas de plata en Milán Cortina

La cinco veces medallista olímpica Eileen Gu se ha hecho viral por su impresionante respuesta a un periodista que le preguntaba si había “perdido” dos medallas de oro por quedar segunda.

Gu (22) se convirtió esta semana en la deportista olímpica de esquí acrobático o de estilo libre femenino más condecorada de la historia con su cuarta y quinta medallas en los Juegos de Milán Cortina, después de ganar dos medallas de oro y una de plata en los Juegos de Pekín 2022. Sin embargo, en una rueda de prensa celebrada el lunes, un periodista le preguntó si consideraba sus dos platas ganadas hasta ahora en los Juegos Olímpicos de Invierno como “dos platas ganadas o dos oros perdidos”.

La estrella del equipo de China, nacida en EE. UU., se rió inmediatamente de la pregunta del periodista antes de responder: “Soy la esquiadora de estilo libre femenina más condecorada de la historia: creo que esa es una respuesta en sí misma”.

Y continuó: “¿Cómo lo explico? Ganar una medalla olímpica es una experiencia que cambia la vida de cualquier atleta. Hacerlo cinco veces es exponencialmente más difícil porque cada medalla es igual de difícil para mí, pero las expectativas de los demás aumentan, ¿no?”.

“Sobre las dos medallas perdidas, para serle franco, me parece una perspectiva un tanto ridícula”, afirmó, y prosiguió: “Estoy exhibiendo mi mejor esquí, estoy haciendo cosas que literalmente nunca se han hecho antes, así que creo que eso es más que suficiente, pero gracias”.

open image in gallery Eileen Gu ha respondido a un periodista que le preguntó si consideraba que dos medallas de plata eran “dos oros perdidos” ( Getty Images )

open image in gallery Gu, de 22 años, con su medalla de plata en la prueba de ‘big air’ ( Getty )

Tras la rueda de prensa, los fans inundaron Internet de elogios hacia Gu, y el video acumuló millones de vistas solo en X.

“Gran respuesta a una pregunta ridícula. Eileen es equilibrada y madura más allá de su edad”, escribió una persona en X. Otra añadió: “Me encanta, qué glorioso y amable contragolpe a este tipo”.

Un tercer usuario de X escribió: “Me he convertido en un gran fan de ella. Su forma de conducirse y sus respuestas siempre bien medidas son geniales. Espero que se convierta en un modelo a seguir para su generación”.

Gu, estudiante de la Universidad de Stanford y modelo de éxito, además de sensación del esquí de estilo libre, es la olímpica mejor pagada de los Juegos de este año: según Forbes, el año pasado ganó más de 23 millones de dólares en patrocinios.

Su decisión de competir por China en lugar de por el equipo de EE. UU. ha dado mucho que hablar a lo largo de su carrera, debido a que nació y creció en San Francisco, California. Sin embargo, la campeona anunció en 2019 que había decidido representar a China —de donde es su madre— con la esperanza de que este deporte se popularizara en el país.

Gu llegó a los Juegos Olímpicos de 2026 con dos medallas de oro en su haber tras ganar los eventos big air y halfpipe en los Juegos de 2022, así como una medalla de plata por terminar segunda en slopestyle. Este año, volvió a ganar la plata en slopestyle antes de terminar por detrás de la canadiense Megan Oldham en la competición de big air. Su próxima prueba es la clasificación femenina de halfpipe de esquí acrobático, el jueves por la tarde.

Dijo a los periodistas el sábado: “Estoy orgullosa de ser la única esquiadora de estilo libre que compite en tres pruebas. Estoy aquí para dar lo mejor de mí. Veremos qué pasa”.

Traducción de Sara Pignatiello