Con 31 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, Thunder remonta ante Kings y mejora a 5-0

Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el Thunder de Oklahoma City se mantuvo invicto, al remontar e imponerse el martes 107-101 sobre los Kings de Sacramento.

Gilgeous-Alexander atinó uno de sus nueve tiros de campo en el tercer cuarto, pero se recuperó y logró cuatro de seis con nueve puntos en el último periodo para ayudar a que los campeones defensores de la NBA mejoraran a un registro de 5-0.

Aaron Wiggins y Ajay Mitchell anotaron 18 puntos cada uno por el Thunder, uno de los cuatro equipos invictos en la liga.

Zach LaVine anotó 23 puntos, DeMar DeRozan anotó 19 y Domantas Sabonis agregó diez unidades y 18 rebotes por los Kings. El exastro del Thunder, Russell Westbrook, contabilizó 16 puntos y nueve rebotes en su primer encuentro como titular de la temporada para Sacramento.

El Thunder ganó en Dallas la noche del lunes y estaba con bajas el martes. El alero Chet Holmgren, el segundo máximo anotador del equipo, se ausentó por molestias lumbares. Oklahoma City ya había estado sin dos jugadores clave de la rotación: Jalen Williams (recuperación de cirugía en la muñeca derecha) y el escolta Isaiah Joe (contusión en la rodilla izquierda).

