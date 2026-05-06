Ashby logra su sexta victoria para igualar a Sale y los Cerveceros vencen 6-2 a los Cardenales

Aaron Ashby igualó a Chris Sale, de Atlanta, en el liderato de las Grandes Ligas con su sexta victoria, respaldado por el jonrón de tres carreras de Andrew Vaughn en una primera entrada de cuatro anotaciones, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-2 a los Cardenales de San Luis el miércoles.

Aaron Ashby (6-0) entró para abrir la sexta y lanzó dos entradas sin permitir imparables, con su único corredor admitido al otorgar una base por bolas, mientras cinco lanzadores se combinaron para permitir cuatro hits.

El novato Brandon Sproat abrió y permitió un hit y tres bases por bolas en cuatro entradas, además de ponchar a cinco.

Andre Pallante (3-3) permitió cinco carreras y ocho imparables en seis entradas, mientras los Cardenales perdieron por segunda vez en nueve juegos.

El jardinero izquierdo de San Luis, Nathan Church, salió después de cuatro entradas por una contusión en la pierna izquierda. El primer bate de Milwaukee y jardinero central, Garrett Mitchell, fue retirado de la alineación antes del juego por enfermedad.

San Luis se adelantó en la primera con un sencillo productor de Jake Bauers con dos outs y el primer jonrón de Vaughn en temporada regular desde el 15 de agosto pasado — conectó dos cuadrangulares en la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago.

Joey Ortiz anotó con un lanzamiento descontrolado de Pallante en la quinta y el venezolano Jackson Chourio conectó un doble productor en la novena. Chourio se fue de 10-6 con tres dobles en la serie de dos juegos acortada por la lluvia, incluido un 4 de 4 el lunes en su primer partido tras recuperarse de una fractura en la mano izquierda.

Alec Burleson conectó un sencillo productor en la octava por San Luis y el dominicano José Fermín pegó un rodado impulsor en la novena.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes