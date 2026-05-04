Cerveceros reincorporan a Jackson Chourio y Andrew Vaughn tras fracturas en la mano

Los Cerveceros de Milwaukee recuperan parte del poder que tanto necesitaban en su alineación, con el venezolano Jackson Chourio y Andrew Vaughn saliendo de la lista de lesionados y siendo titulares en el juego del lunes por la noche contra los Cardenales.

Ambos jugadores lidiaron con fracturas en los huesos de sus manos izquierdas. Chourio aún no jugó todavía con Milwaukee esta temporada, mientras que Vaughn apareció en apenas un partido antes de ingresar en la lista de lesionados.

Los Cerveceros reincorporaron a ambos jugadores el lunes, antes de abrir una serie de tres juegos con San Luis. La alineación titular del juego del lunes tenía a Chourio como segundo en el orden y en el jardín izquierdo, mientras que Vaughn apareció sexto como bateador designado.

“Físicamente, me siento realmente, realmente bien en este momento. Gracias a Dios, voy a poder salir ahí y darlo todo”, afirmó Chourio a los periodistas, a través del intérprete Daniel de Mondesert, antes del juego del lunes.

Milwaukee también envió al jardinero Blake Perkins a Triple-A Nashville y designó al jardinero Greg Jones para asignación.

A los Cerveceros les faltó poder mientras Chourio, Vaughn y el MVP de la Liga Nacional de 2018, Christian Yelich, estuvieron en la lista de lesionados. Yelich jugó por última vez el 12 de abril, mientras lidió con una distensión en el aductor.

Milwaukee llegó al lunes con apenas 22 jonrones en toda la temporada. Solo los Gigantes de San Francisco habían conectado menos cuadrangulares. El porcentaje de slugging de Milwaukee, de .354, ubicaba a los Cerveceros por delante únicamente de los Medias Rojas de Boston y los Mets de Nueva York.

Chourio conectó al menos 20 jonrones y robó 20 bases en cada una de sus dos primeras temporadas en las Grandes Ligas. Vaughn tuvo nueve cuadrangulares y un OPS de .869 en 64 juegos con Milwaukee el año pasado, después de que lo adquirieran de los Medias Blancas de Chicago.

Chourio, de 22 años, recibió un pelotazo del lanzador de Washington Clayton Beeter mientras jugaba para el equipo de Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol, en un juego de exhibición del 4 de marzo contra los Nacionales en West Palm Beach, Florida. Después de que Chourio sintiera molestias al intentar un swing contenido a finales de marzo, una resonancia magnética reveló una pequeña fractura por fisura en la base del tercer metacarpiano, algo que no había sido visible durante las pruebas iniciales realizadas tras el juego del 4 de marzo.

Chourio salió de un juego el sábado después de que una pelota de foul le golpeara el tobillo izquierdo durante una aparición de rehabilitación con Nashville, pero el incidente no retrasó su regreso a las Grandes Ligas.

“Dolió, sin duda. Dolió de inmediato. Pero supe después de eso que no iba a ser nada que me dejara fuera por un periodo largo ni nada por el estilo”, comentó Chourio a los periodistas.

Vaughn, de 28 años, se lesionó durante un turno al bate en la victoria de los Cerveceros por 14-2 en el juego inaugural de la temporada contra los Medias Blancas de Chicago. Le diagnosticaron una fractura del hueso ganchoso.

El regreso de Chourio y Vaughn provocó las salidas de Perkins y Jones.

Perkins, de 29 años, bateó para .109 con un porcentaje de embasarse de .212, sin jonrones, cinco carreras impulsadas y una base robada en 19 juegos. Jones, de 28, bateó para .095 con una carrera impulsada, una base robada, ningún pasaporte y nueve ponches en 22 apariciones al plato.

Los Cerveceros también hicieron regresar al lanzador Quinn Priester de su aparición de rehabilitación, aunque el derecho permanece en la lista de lesionados mientras se recupera del síndrome del desfiladero torácico. Priester permitió nueve carreras y otorgó ocho bases por bolas en cinco entradas a lo largo de tres apariciones con Nashville.

Priester tuvo marca de 13-3 con efectividad de 3.32 para Milwaukee la temporada pasada.

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