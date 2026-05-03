Nuñez impulsa 2 carreras y Nacionales vencen 3-2 a Cerveceros para evitar barrida

Nasim Nuñez conectó un par de sencillos productores de carrera, CJ Abrams pegó dos hits y anotó dos veces, y los Nacionales de Washington vencieron 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee el domingo para evitar una barrida de tres juegos.

El domimicano José Tena conectó un triple impulsor para Washington, que mejoró a 4-12 en el Nationals Park.

Richard Lovelady ponchó a Brandon Lockridge para conseguir su primer salvamento.

Zack Littell (1-4) permitió una carrera en 3 2/3 entradas, después de que PJ Poulin abriera con dos episodios sin permitir anotación.

Lockridge conectó un doble y un sencillo por los Cerveceros, que habían ganado tres seguidos.

Logan Henderson, de Milwaukee, permitió dos carreras y tres hits en seis entradas en su segunda apertura de la temporada. Henderson (0-1) estuvo perfecto durante cuatro entradas. No dio bases por bolas y ponchó a ocho, incluidos los últimos tres bateadores a los que enfrentó.

Ninguno de los dos equipos conectó jonrón en la serie.

El primera base de los Nationals, Luis García Jr., salió en la sexta por molestias en la muñeca derecha.

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