Los Cardenales vencen 6-3 a los Cerveceros; Iván Herrera impulsa tres carreras

Kyle Leahy lanzó cinco entradas y un tercio en las que permitió una carrera, el panameño Iván Herrera impulsó tres carreras y los Cardenales de San Luis vencieron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del lunes.

Leahy (4-3) ponchó a cinco y dio dos bases por bolas, mientras permitió seis hits. Riley O’Brien sacó los dos últimos outs y consiguió su décimo salvamento de la temporada.

JJ Wetherholt se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas, y Masyn Winn añadió una producida y una carrera anotada.

Wetherholt abrió la pizarra con un sencillo al jardín central que remolcó a Winn en la segunda entrada, dándole a los Cardenales una ventaja temprana que nunca cedieron. Herrera amplió la ventaja a 4-0 con un doble con la casa llena en el cuarto episodio.

Los Cerveceros anotaron en la parte alta de la sexta cuando el venezolano Luis Rengifo remolcó a Jake Bauers con un sencillo al jardín izquierdo. Brice Turang conectó su quinto jonrón de la temporada en la novena para acercar a Milwaukee al marcador final de 6-3. Los Cerveceros se fueron de 12-2 con corredores en posición de anotar.

San Luis anotó una carrera en la séptima y otra en la octava entrada. Winn conectó un sencillo impulsor, y Wetherholt remolcó a Victor Scott II con un sencillo en la octava.

Chad Patrick (2-2) cargó con la derrota por los Cerveceros tras permitir cuatro carreras con siete hits en tres entradas y un tercio. Patrick ponchó a cuatro y otorgó tres bases por bolas.

El venezolano Jackson Chourio terminó de 4-4 en su primer juego de regreso a la alineación de los Cerveceros.

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