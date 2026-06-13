A's disfrutan una serie llena en Las Vegas mientras sus fans superan los cánticos visitantes

El jardinero Lawrence Butler escuchó que en las gradas estallaba un cántico de “vamos, Cerveceros” la noche del lunes y, aunque se trataba de un juego en casa de los Atléticos, eso no lo sorprendió.

Lo que ocurrió después sí le llamó la atención.

“Los aficionados los abuchearon. No habíamos tenido eso en todos mis años en las Grandes Ligas. Así que fue bastante genial simplemente tener a algunos aficionados de nuestro lado”, comentó Butler.

Butler y sus compañeros de los A’s están probando lo que se siente jugar partidos importantes en Las Vegas, adonde el club tiene previsto mudarse de manera permanente en 2028.

Los A’s han disputado juegos de entrenamiento de primavera en el Las Vegas Ballpark —sede del equipo afiliado Triple-A de la organización—, pero esta es la primera vez en 30 años que juegan aquí partidos de temporada regular.

Inauguraron la temporada de 1996 en Las Vegas porque el Oakland Coliseum estaba terminando renovaciones para recibir de vuelta a los Raiders desde Los Ángeles. Ahora, los Raiders de Las Vegas juegan a aproximadamente una milla de la futura casa de los A’s en el Strip.

Los Raiders jugaron tres temporadas como en Oakland mientras se construía el Allegiant Stadium, pero los A’s optaron en cambio por mudarse durante tres años a un parque de Triple-A en West Sacramento, California, mientras se construye su estadio techado de 2.000 millones de dólares, con capacidad para 33.000 personas.

Entre los últimos años en Oakland y los actuales en Sacramento, los A’s han tenido que arreglárselas con una situación lejos de ser ideal y, por ello, para los jugadores de los Athletics no es extraño escuchar a aficionados animando a equipos rivales.

Esa es parte de la razón por la que están jugando partidos de temporada regular en Las Vegas: para familiarizar aún más a su futura base de aficionados con el equipo.

Y no solo en el terreno. Jugadores, exjugadores del equipo y directivos del club han participado esta semana en eventos comunitarios, como trabajar con jugadores juveniles y visitar un hospital infantil.

“Es genial estar aquí. Hemos jugado un par de partidos de entrenamiento de primavera aquí. Siento que ya hemos construido un poco esa base de aficionados, así que les damos una visión de primera mano de lo que somos. Es realmente importante para nosotros y es genial poder hacerlo”, señaló Nick Kurtz, Novato del Año de la Liga Americana por unanimidad la temporada pasada.

Los aficionados parecen estar acogiendo a su futuro equipo de Grandes Ligas. Los seis juegos —contra Milwaukee del lunes al miércoles y frente a Colorado del viernes al domingo— se agotaron.

La capacidad del estadio es de 10.000, pero funcionarios de las Grandes Ligas han retirado parte de los asientos para asegurarse de que los partidos cumplan con los estándares de las Grandes Ligas, y a cada equipo se le asignan entradas para distribuir que no cuentan en la asistencia anunciada. La asistencia promedio anunciada, de alrededor de 8.500 por juego, corresponde al número de boletos pagados.

Los aficionados han acudido pese a que los A’s están jugando los partidos en casa más calurosos en la historia de la organización, con temperaturas que rondan o superan los 100 grados.

La serie en casa incluyó la noche del martes, cuando el juego A’s-Brewers se disputó al mismo tiempo que los Golden Knights de Las Vegas recibían a los Hurricanes de Carolina en el Juego 4 de la Final de la Copa Stanley. Se anunció una asistencia de 8.422.

“Es una ciudad deportiva. La gente ama a sus equipos aquí. Obviamente, los Golden Knights están haciendo algo especial ahora mismo, así que es comprensible que la gente probablemente esté más pendiente de eso porque es la Final de la Copa Stanley. Parece que es un momento emocionante”, añadió el receptor Shea Langeliers.

Muchos aficionados que conducen hacia los partidos de los Golden Knights pasan junto al sitio de construcción del estadio de los A’s.

Los jugadores lo vieron de cerca el martes, cuando se les dio un recorrido privado. Pudieron ver cómo se está construyendo la cubierta superior y cómo el techo también está empezando a colocarse. Se ha avanzado mucho en la grada baja.

“Creo que los muchachos estaban emocionados. En realidad se pueden ver los cimientos del vestuario, las comodidades, las cosas que van a tener el privilegio de disfrutar en los espacios que se crearon para ellos. Creo que hubo mucha conversación (entre los jugadores) sobre la expectativa de llegar allí”, añadió el mánager Mark Kotsay.

Como Las Vegas es el principal afiliado de ligas menores de la organización, el vestuario de los A’s está lleno de jugadores que consideraron esta ciudad su hogar antes de sus respectivos ascensos a las Grandes Ligas.

“No se siente como hace tanto, pero 2022 ya han sido unos cuantos años. Solo recuerdo haberme divertido mucho aquí. El grupo de muchachos que estaba aquí, el cuerpo técnico, los aficionados… el ambiente era realmente genial”, expresó Langeliers.

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