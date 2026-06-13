70 segundos, 26 pases y un momento icónico del Mundial para EEUU y Gio Reyna

Podría ser recordado como uno de los momentos icónicos del Mundial 2026.

Sin lugar a dudas se va a necesitar de algo muy especial para superarlo como el gol del torneo, incluso cuando apenas han pasado tres días.

En lo que prácticamente fue la última jugada de un partido ya definido en Los Ángeles, Gio Reyna coronó el viernes una espectacular victoria 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay con una definición exquisita luego una maravillosa jugada colectiva.

“Pochettino-ball” en su máxima expresión.

“Este podría ser uno de los mejores goles colectivos que este país y que este equipo hayan construido jamás”, subrayó el analista de Fox TV, Stu Holden.

Hecho en 70 segundos

Con el reloj marcando 96 minutos y 10 segundos, a Estados Unidos solo le bastaba acabarse el tiempo para asegurar un triunfo ante un conjunto de Paraguay que había despertado en el segundo tiempo.

En los siguientes 70 segundos, el equipo del argentino Mauricio Pochettino armó una jugada de 26 pases que dejó a los jugadores paraguayos persiguiendo sombras. Ningún paraguayo logró tocar el balón. Luego, la pelota le llegó a Reyna, quien apenas había ingresado al partido a los 82 minutos en lugar de Malik Tillman.

Tras recibir un pase de Alexander Freeman fuera del área, Reyna dio un toque para controlar el balón y otro para ingresar al área. Después, con la parte externa del botín derecho y con un marcado efecto, colocó su disparo al segundo poste, lejos del alcance del arquero paraguayo Orlando Gill, para desatar la locura en la afición estadounidense.

No fueron los únicos que enloquecieron. Compañeros, suplentes, e incluso Pochettino, se sumaron al festejo de Reyna, quien se alejaba con las manos cubriéndose los oídos.

“No hay muchas palabras que puedan describir esta sensación”, manifestó el capitán de Estados Unidos, Tim Ream, después del triunfo más abultado del equipo en un Mundial.

Como ver a Brasil

El control del balón de Estados Unidos fue tal que trajo recuerdos de lo que muchos consideran el mejor gol colectivo en la historia de los Mundiales, cuando el brasileño Carlos Alberto culminó una jugada similar contra Italia en la final de México 1970.

Aquel partido también terminó 4-1 y la anotación de Carlos Alberto, como la de Reyna, llegó en la recta final del encuentro.

Una jugada de nueve pases terminó cuando Pelé le cedió el balón a Carlos Alberto, quien sacó un disparo rasante al rincón.

Había mucho más en juego para Brasil, pero para Estados Unidos fue una declaración de intenciones ante una Paraguay que tuvo uno de los mejores registros defensivos durante la eliminatoria sudamericana.

El equipo de Pochettino ya suma más goles que los que Estados Unidos consiguió en todo el Mundial de Qatar 2022, cuando anotó apenas tres y quedó eliminado en octavos de final.

“Felicitaciones al Equipo USA por su gran victoria, 4-1, sobre un muy buen equipo de Paraguay", escribió el presidente Donald Trump el sábado en su red social. "¡Sigan así!”.

Un anticipo de lo que viene

Estados Unidos apostó fuerte cuando contrató a Pochettino, exentrenador del Paris Saint-Germain, Chelsea y Tottenham, en 2024.

El argentino llevó a Estados Unidos a la final de la Copa Oro el año pasado y no ha sido tímido al hablar de sus ambiciones en el Mundial.

“¿Por qué no nosotros?” se ha convertido en una especie de mantra de cara al torneo.

Con más tiempo para trabajar, Pochettino cree que el equipo desplegará todo su potencial.

“Cuando apenas tienes pocos días, ya sabes, para reunirte y jugar, sólo seleccionas jugadores, pero no puedes entrenar a los jugadores”, comentó el viernes. “Sólo en este tipo de torneos como la Copa Oro o ahora el Mundial, porque tienes preparación, dos, tres, cuatro semanas, creo que ese es el único momento en el que podemos entrenar”.

El gol de Reyna fue un ejemplo perfecto de la insistencia de Pochettino en priorizar al equipo por encima de las individualidades.

“Una cosa que debemos elogiar es el esfuerzo colectivo”, añadió el argentino.

Reyna borra el dolor de 2022

Fue un regreso triunfal para Reyna luego de la controversia de hace cuatro años en Qatar, donde una supuesta falta de entrega casi provoca que el entonces entrenador Gregg Berhalter lo separara del equipo.

Pochettino tomó la atrevida decisión de incluir a Reyna en su convocatoria a pesar de que la temporada pasada sólo inició cuatro partidos de liga con el Borussia Mönchengladbach, ninguno de ellos después del 19 de diciembre.

La celebración de Reyna, tapándose los oídos con las manos, pudo haber sido una referencia al ruido que lo ha rodeado desde el último Mundial.

Estados Unidos ha tenido grandes goles

Los aficionados debatirán si este fue el mejor gol de la selección masculina de Estados Unidos.

En 1989, Paul Caligiuri conectó una volea de larga distancia contra Trinidad y Tobago que le permitió a Estados Unidos clasificarse al Mundial por primera vez desde 1950.

En 1994, la última vez que Estados Unidos fue sede del torneo, el tiro libre de Eric Wynalda contra Suiza le dio al equipo su primer punto en un Mundial desde 1950.

También estuvo la volea de Benny Feilhaber que le dio la Copa Oro en 2007.

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