Australia acoge a inmigrantes en su selección del Mundial con un mensaje: el fútbol es para todos

De cara a la presentación de Australia en el Mundial, los Socceroos se dieron a la tarea de celebrar a los inmigrantes en el plantel.

El mensaje es simple: el fútbol es para todos. Pero se produce en un momento en el que el sentimiento antiinmigrante va en aumento en Australia y en muchos otros lugares del mundo.

Professional Footballers Australia difundió un video con ese propósito en el que aparece, entre otros, Awer Mabil, un hijo de padres sursudaneses que nació en un campamento para refugiados en Kenia.

“Hay muchos recorridos detrás de una camiseta, así que ser un Socceroo tiene muchos significados distintos, pero un solo propósito, y ese es darle un orgullo al país”.

Mabil es uno de los tres jugadores de la selección australiana que nacieron en campamentos de refugiados. El también delantero Mohamed Touré, hijo de padres liberianos, nació en un campamento en Guinea antes de que su familia se estableciera en Adelaida. El atacante Nestory Irankunda nació en un campamento de refugiados en Tanzania después de que sus padres huyeron de Burundi. La familia se mudó a Perth antes de establecerse en Adelaida, donde forjó una amistad con Touré.

Tanto Touré, que juega para el Norwich, como Irankunda, que juega para el Watford, jugarán su primer Mundial. Mabil, del Castellón de España, disputa su segunda Copa del Mundo.

La familia de Milos Degenek salió de Croacia cuando él era un bebé y vivieron como refugiados en Serbia antes de mudarse a Sydney.

El mensaje de los Socceroos llega en un momento de tensión para los inmigrantes en todo el mundo. En Irlanda del Norte, un hombre armado con un cuchillo desencadenó a principios de este mes dos noches de disturbios violentos avivados por la retórica antiinmigrante.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha implementado una amplia ofensiva contra la inmigración. Las restricciones de visado han alcanzado al Mundial: al árbitro somalí Omar Artan se le negó la entrada al país.

También ha habido una serie de marchas y concentraciones antiinmigrantes bajo la etiqueta “March for Australia”. Los eventos han estado marcados por arrestos por discurso de odio y enfrentamientos.

“En un momento en que algunos buscan dividirnos y cuestionar quién pertenece, los Socceroos se erigen como un poderoso recordatorio de quiénes somos realmente como nación y como australianos", subrayó el director ejecutivo de la PFA, Beau Busch. "Los Socceroos destacan el profundo impacto del multiculturalismo en nuestro país. Personas que han llegado desde todos los rincones del mundo han moldeado el fútbol, nuestra comunidad y nuestro sentido de quiénes somos en el mundo”.

Los Socceroos han participado en los últimos cinco Mundiales, avanzando a octavos de final en dos ocasiones, incluida la edición de 2022. Australia inicia su participación en el Grupo D el sábado contra Turquía en Vancouver, Canadá.

Australia entrena en Oakland, California. Touré, uno de los 17 jugadores nuevos en el equipo, generó preocupación cuando se ausentó del entrenamiento el miércoles, pero sus compañeros informaron que había regresado el jueves.

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Cobertura del Mundial en AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup