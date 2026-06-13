Folarin Balogun, que pudo jugar por Inglaterra o Nigeria, anota 2 para EEUU en debut mundialista

Folarin Balogun podría haber jugado para cualquiera de tres países. Eligió a Estados Unidos, y ello le dio resultado con un llamativo debut en el Mundial en casa.

El delantero de 24 años anotó dos goles por los estadounidenses, que abrieron su participación el viernes con una paliza de 4-1 a Paraguay, ante una enfervorizada multitud de 70.492 personas, que agotaron las entradas e iban mayoritariamente vestidas de rojo, blanco y azul en el SoFi Stadium.

Balogun se convirtió en el primer jugador de Estados Unidos en marcar más de un gol en un partido de un Mundial desde 1930, con el ex capitán de Inglaterra David Beckham como espectador. En aquel entonces, Bert Patenaude anotó los tres goles en el triunfo 3-0 de Estados Unidos, también sobre Paraguay, en el Parque Central de Montevideo —el primer triplete en la historia de los Mundiales.

Nacido en el distrito neoyorquino de Brooklyn, de padres nigerianos, Balogun se mudó un mes después a Inglaterra. Creció en Londres y se incorporó a las inferiores del Arsenal a los 8 años. Representó a Inglaterra en categorías juveniles y también jugó con el equipo sub-18 de Estados Unidos.

La plantilla de Inglaterra suele estar tradicionalmente llena de estrellas. Nigeria no logró clasificarse para este Mundial. Así que Balogun debe agradecer su decisión.

Se está convirtiendo en un nombre conocido en los hogares estadounidenses durante este verano de fútbol.

Estados Unidos se puso arriba 1-0 con un autogol de Damián Bobadilla.

Balogun amplió la ventaja a 2-0 cuando Christian Pulisic metió el balón al área para habilitar a Balogun con su 21.ª asistencia de su carrera. Con ello, Pulisic igualó el cuarto puesto entre los jugadores con más asistencias en la historia de Estados Unidos.

Minutos antes, Balogun estuvo cerca de anotar otro gol, pero fue anulado dado que Estados Unidos estaba en fuera de juego.

Sin desanimarse, Balogun volvió a marcar justo antes del descanso, colocando el balón en el ángulo superior izquierdo para el 3-0.

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