Arsenal vence al Tottenham para tomar una ventaja de 6 puntos en la Liga Premier

Eberechi Eze estuvo cerca de unirse al Tottenham durante el verano. El domingo, anotó una tripleta contra los Spurs con el Arsenal.

El jugador de la selección inglesa fue la inspiración detrás de la victoria 4-1 del Arsenal en el derbi del norte de Londres que dejó a su equipo con una ventaja de seis puntos en la Liga Premier.

Eze añadió al gol inicial de Leandro Trossard a los 36 minutos anotando al 41, y luego hizo 3-0 después de un minuto en el segundo tiempo al rematar de zurda.

Eze completó su tripleta con un tiro curvado al 76. Fue un fin de semana perfecto para el Arsenal, que vio a sus dos mayores rivales por el título —el Manchester City y el Liverpool— perder el sábado.

Ahora es el Chelsea el que es el rival más cercano en el segundo lugar. Sin embargo, después de 12 partidos, el Arsenal es un gran favorito para ganar su primer título de liga de primera división desde 2004.

El consuelo del Tottenham resultó ser el gol del partido en el Estadio Emirates. Richarlison recuperó un balón suelto y superó al portero del Arsenal, David Raya, desde unos 45 metros para hacer el 3-1 en ese momento.

Eze se aseguró de que no hubiera remontada, tres meses después de unirse a su club de infancia desde el Crystal Palace por una tarifa inicial reportada de 60 millones de libras (80 millones de dólares). Anteriormente en la ventana de transferencias, se informó que estaba en conversaciones con el Tottenham.

Doblete de Rogers

El mediocampista del Aston Villa, Morgan Rogers, acaba de regresar de su compromiso internacional con Inglaterra, donde actualmente está dejando fuera del equipo titular al astro del Real Madrid, Jude Bellingham.

Rogers mostró exactamente por qué contra el Leeds.

Rogers remató un centro de Donyell Malen para el empate a los 48 minutos antes de demostrar una técnica maravillosa al lanzar un tiro libre por encima de la barrera defensiva y al fondo de la red al 75 para sellar una victoria de remontada 2-1 para el Villa.

El Leeds tomó la delantera en un Elland Road muy animado cuando Lukas Nmecha empujó el balón desde cerca después de que el defensor del Villa, Ezri Konsa, despejara el balón de la línea de gol tras un cabezazo de Anton Stach. Hubo una revisión de video para verificar si el portero del Villa, Emi Martínez, fue obstaculizado en la jugada, pero el gol fue permitido.

Dominic Calvert-Lewin pensó que había empatado para el Leeds dos minutos después del segundo gol de Rogers, pero la anotación fue anulada por mano.

Fue la sexta victoria del Villa en los últimos siete partidos de liga, después de comenzar la campaña sin una victoria en los primeros cinco partidos. Con este resultado el Villa subió al cuarto lugar.

El recién ascendido Leeds ha perdido ahora cinco de sus últimos seis partidos y ha caído a la zona de descenso.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes